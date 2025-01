Internazionale vence Empoli e se aproxima da liderança do Campeonato Italiano

Com um golaço de Lautaro Martínez, a Internazionale superou neste domingo o Empoli por 3 a 1, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, no Giuseppe Meazza. O segundo gol da Inter foi marcado pelo lateral Dumfries e o terceiro por Thuram, enquanto o atacante Esposito, marcou para o rival.

A equipe de Milão se manteve na segunda colocação com a vitória e fica a apenas três pontos do líder da competição, o Napoli. Com um jogo a menos, os Nerazzurri dependem apenas de si para assumir a ponta da tabela.

Tendo 20 pontos até o momento, a equipe de Empoli se complica com a derrota e perde a chance de se distanciar da zona de rebaixamento, ficando a apenas um ponto da zona da degola, ocupando a 16ª posição.

A Inter enfrenta nesta quarta-feira o Sparta Praha, da República Tcheca, pela Liga dos Campeões. Já o Empoli volta a campo no sábado pelo Campeonato Italiano, para enfrentar o Bologna diante de sua torcida às 16h45.

Os gols do jogo

Lautaro Martínez recebeu a bola de Barella e, aos 15 minutos do segundo tempo, de trás da meia-lua, bateu forte de chapa no ângulo esquerdo do goleiro, que chegou a encostar na bola, mas não conseguiu evitar o gol do atacante argentino.

Com 34 minutos no relógio, Dumfries marcou de cabeça para os Nerazzurri, após cobrança de escanteio de Asllani.

Já aos 38 da segunda etapa, Esposito encontrou espaço e dentro da pequena área finalizou cruzado de direita para diminuir o placar.

Ao apagar das luzes, com 44 minutos, Arnautovic deixou o atacante francês Marcus Thuram livre na frente do gol para deslocar o goleiro e marcar.