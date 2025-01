Internacional anuncia a contratação em definitivo de Bernabei

Fim da novela: o Internacional anunciou na noite deste domingo a conclusão da negociação para a permanência do lateral esquerdo Bernabei junto ao Celtic, da Escócia. Destaque no ano passado, o jogador assinou contrato válido até dezembro de 2028.

"Estou muito feliz aqui, minha família também. Quero continuar dando o meu melhor para ajudar o Inter a conquistar grandes resultados. Sei o tamanho e o peso que é vestir essa camisa. Agora, é continuar buscando as melhores conquistas com meus companheiros e nossa torcida", declarou o jogador ao site oficial do clube.

Bernabei desembarcou no Colorado em março de 2024 e, com uma rápida adaptação, tomou conta da posição. No Brasileirão, disputou 23 partidas, com 3 gols e 6 assistências, sendo o melhor lateral esquerdo do torneio.

Devido ao bom desempenho no futebol gaúcho, Bernabei chegou a ser cogitado em outras equipes, como o caso do Palmeiras, que está agressivo no mercado para formar um elenco forte na disputa do Mundial de Clubes.