Igor Coronado destaca bom início do Corinthians no Paulista: "Queremos dar continuidade"

O meia Igor Coronado destacou o bom início de Campeonato Paulista do Corinthians, com duas vitórias em dois jogos. O atleta, autor de um dos gols no triunfo diante do Velo Clube, avisou que o elenco quer dar "continuidade" ao bom momento vivido pela equipe.

"Acho muito importante a gente iniciar esse ano com o pé direito. São duas vitórias, temos muito a trabalhar, mas começamos com o pé direito. Queremos dar continuidade nos próximos jogos", disse Coronado à Cazé TV. Na estreia, o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, fora de casa.

Contra o Velo Clube, o Corinthians abriu o placar na primeira etapa, em cobrança de falta de Coronado no canto do goleiro. Os visitantes chegaram ao empate no segundo tempo, com Daniel Amorim, mas Talles Magno devolveu a vantagem para os mandantes no placar. No começo da etapa final, Romero chegou a desperdiçar uma penalidade máxima, parando no goleiro adversário.

Com o triunfo, o Corinthians manteve a liderança do grupo A, com seis pontos, três a menos em relação ao segundo colocado Mirassol. O próximo compromisso do Timão será contra o Água Santa, às 19h30 (de Brasília) de quarta-feira, novamente na Neo Química Arena.