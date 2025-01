Guilherme marca no 2º tempo, e Santos empata fora de casa com a Ponte Preta pelo Paulista

O Santos empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Jean Dias abriu o placar para os donos da casa, e Guilherme deixou tudo igual para o Peixe.

O time praiano viu a Ponte Preta abrir o placar no final do primeiro tempo, com gol de Jean Dias. Todavia, o artilheiro Guilherme empatou o jogo no início da etapa final e marcou seu terceiro gol na temporada. O atacante anotou todos os tentos do Peixe no Paulista.

Com o empate, o Santos igualou os quatro pontos do Guarani, mas segue na vice-liderança do Grupo B pelo saldo de gols. Com a mesma pontuação do Peixe, a Ponte Preta ocupa a terceira posição do Grupo D e encostou no vice-líder do Palmeiras.

O Santos agora centraliza as atenções para o primeiro clássico do ano. Nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), o Alvinegro recebe o Palmeiras, na Vila Viva Sorte, pela terceira rodada do Paulista. No mesmo dia, às 20h, a Ponte Preta joga em casa contra a Portuguesa também pelo Estadual.

O jogo

A Ponte Preta foi superior na etapa inicial, mas quem assustou pela primeira vez foi o Santos. Aos oito minutos, Diego Pituca lançou Miguelito, que dominou limpando a marcação e bateu de fora da área. O goleiro Diogo Silva espalmou para o lado e afastou o perigo.

A Macaca cresceu no jogo e respondeu aos 14 com chute perigoso de Serginho de longa distância, defendido por Brazão. Aos 20, a equipe mandante voltou a assustar com cabeceio de Artur que passou perto do gol e foi afastado pelo goleiro do Peixe.

O Santos chegou bem ao ataque aos 28. Após contra-ataque mal sucedido, o Peixe rondou a área adversária, e a bola chegou aos pés de Rincón, que bateu de longe para boa defesa de Diogo Silva.

Dez minutos depois, foi a Ponte que assustou com chute de Jean Dias que raspou a trave de Brazão e se perdeu pela linha de fundo. Aos 42, o atacante teve mais uma oportunidade e, desta vez, não desperdiçou. O camisa sete aproveitou cruzamento de Danilo Barcelos da esquerda, subiu livre na grande área e cabeceou para colocar a Macaca na frente do placar.

2º tempo

O técnico Pedro Caixinha promoveu duas mudanças no time do Santos no intervalo. O português sacou Escobar e Miguelito e colocou em campo Souza e Lucas Braga.

O Santos chegou ao de empate aos oito minutos. Leo Godoy roubou a bola no meio de campo e lançou Luca Meirelles, que rolou para Guilherme no meio da área. O atacante bateu com o gol aberto e deixou tudo igual em Campinas.

Após o gol, a partida ficou truncada, e nenhum dos dois times conseguiu criar boas chances ofensivas. O Santos esboçou uma pressão na reta final, mas quem teve a bola do jogo foi a Ponte. Aos 48, já nos acréscimos, Pacheco encontrou Renato na grande área. O atacante ficou cara a cara com Brazão, que defendeu e salvou o Peixe da derrota.

PONTE PRETA 1X1 SANTOS

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



Data: 19 de janeiro de 2025 (domingo)



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Mauro André de Freitas



VAR: Luiz Flávio de Oliveira



Público pagante: 6096 pessoas



Renda: R$ 176.050,00



Cartões amarelos: Escobar, Thaciano, Zé Ivaldo e Luan Peres (Santos) / Serginho (Ponte Preta)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Jean Dias, aos 42 do 1ºT (Ponte Preta)

PONTE PRETA: Diogo Silva; Saimon, Emerson e Danilo Barcelos; Maguinho, Pacheco, Índio, Serginho (Renato) e Artur (Castro); Pedro Vilhena (Elvis) e Jean Dias (Éverton Brito).



Técnico: Alberto Valentim.

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar (Souza); Tomás Rincón, Diego Pituca (João Schmidt) e Miguelito (Lucas Braga); Thaciano, Luca Meirelles (Wendel Silva) e Guilherme (Hayner).



Técnico: Pedro Caixinha.