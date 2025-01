Guilherme festeja fase artilheira no Santos, revela bronca de Caixinha e ansiedade por Neymar

A possibilidade de Neymar reforçar o Santos ainda neste começo de temporada já agita o vestiário do Santos. Autor do gol de empate do time na visita à Ponte Preta, por 1 a 1, em Campinas, pelo Paulistão, o atacante Guilherme não escondeu a ansiedade para ser companheiro do astro, que tenta rescindir com o Al-Hilal e antecipar a volta ao País - já tem salários acertados com o clube.

"Estou muito feliz com esse início de ano artilheiro (anotou os três gols do Santos). Acho que é o começo de ano do jeito que eu esperava", celebrou Guilherme, à TNT. "Trabalhamos muito para isso, terminei o ano passado bem, tive um bom 2024, começando e terminando bem, então fico feliz por estar ajudando e ter marcado mais um gol com essa camisa", seguiu, antes de revelar o quanto o time já conta com Neymar.

"Tenho tudo para continuar crescendo, mesmo com grandes jogadores chegando. Tomara que Neymar também chegue, que não apenas o Guilherme, mas todos ganham", afirmou, revelando que vem recebendo muitas ligações de familiares e amigos para saber se a volta do astro é realidade. "Também não temos muitas informações, mas é o que todos estão esperando e espero que aconteça."

Sobre o jogo com a Ponte Preta, Guilherme não escondeu que o técnico Pedro Caixinha ficou muito irritado com a apresentação fraca da primeira etapa. O treinador colocou quatro jogadores no aquecimento com somente 22 minutos.

"Ele disse que tanto na Vila Belmiro quanto fora temos de ter a mesma postura e não fomos bem no primeiro tempo. Ele cobrou e voltamos melhor. É um trabalho novo, não quero dizer que melhor ou pior, mas muito diferente (de Fábio Carille). Hoje não conseguimos fazer, de fato, o que ele exige, levamos uma dura, mas conseguimos buscar o empate."

Agora o Santos se prepara para o clássico com o Palmeiras, quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro, apesar da possibilidade de ser levado ao Pacaembu. Preservado da viagem a Campinas, o venezuelano Soteldo volta para tentar melhorar o poder criativo e ofensivo, carente no Moisés Lucarelli.