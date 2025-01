Flamengo x Nova Iguaçu: horário e onde assistir ao jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo, às 21h (de Brasília), em partida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece no Castelão, em São Luís, no Maranhão.

A partida tem transmissão da Band (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e do Canal Goat (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo ainda não venceu no Carioca. A equipe teve uma derrota e um empate até aqui e tenta se recuperar ainda com o time alternativo. O grupo de Cleber dos Santos joga até a quarta rodada.

O Nova Iguaçu tem quatro pontos. A equipe venceu na estreia e conseguiu um empate com o Vasco na segunda rodada, ocupando a terceira posição até o começo da rodada.

Flamengo x Nova Iguaçu - 3º rodada do Carioca

Data e hora: 19 de janeiro de 2025, às 21h

Local: Castelão, em São Luís (MA)

