Nova Iguaçu vence, Flamengo vira penúltimo e segue sem vitórias no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo vai de mal a pior no Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, o time alternativo perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela terceira rodada da competição. O rubro-negro segue sem saber o que é vencer em 2025.

Wallace Yan marcou para o Flamengo. Lucas Cruz e Victor Rangel garantiram o placar positivo do Nova Iguaçu.

O Fla é o penúltimo colocado no Estadual, com um ponto. O Bangu só fica em último pelo número de gols marcados. O Nova Iguaçu, que tirou pontos do Vasco com um empate, assumiu a liderança do campeonato, com os mesmos sete pontos do Maricá e empatados nos critérios de desempate.

O time alternativo do Flamengo ainda tem mais um jogo e a próxima rodada é de confrontos diretos. Na quarta-feira, o tour pelo Nordeste acaba novamente em São Luís, contra o Bangu, último colocado, às 19h (de Brasília). O Nova Iguaçu enfrenta o Maricá no mesmo dia, às 15h45.

Os titulares do Fla retornam contra o Volta Redonda, na quinta rodada. A equipe entrou em campo mais cedo e empatou com o São Paulo por 0 a 0 em amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos.

Como foi o jogo

O Flamengo começou melhor o jogo, mas o Nova Iguaçu que abriu o placar. O rubro-negro criou algumas oportunidades, mas, assim como nas outras partidas, foi pouco intenso e teve repertório baixo nas jogadas de ataque. Na parada técnica, o time visitante acertou a marcação, ficou mais atento e cresceu no jogo. Em uma pane geral da zaga - mais uma -, saiu o gol de Lucas Cruz.

O técnico Cleber dos Santos mexeu no time no intervalo e Wallace Yan deixou tudo igual logo na primeira oportunidade que teve. O Fla aproveitou a melhora nos primeiros cinco minutos para voltar ao jogo. As duas equipes passaram a sair mais para se arriscar, melhorando o nível da partida.

O rubro-negro era melhor e mais equilibrado em campo, mas o Nova Iguaçu se recolocou na frente em uma das chegadas após erro bobo de Felipe Vieira, que caiu com o braço aberto dentro da área. Victor Rangel marcou de pênalti para garantir a vitória do novo líder. A partida ficou mais truncada na reta final e o Flamengo teve dificuldades ofensivas. Sem conseguir se livrar da marcação adversária, o Fla seguiu sem vencer no Estadual.

Lances importantes

0x1. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Andrey recebeu pela esquerda e partiu para cima. Phillippe Costa recebeu dentro da área e Lucas Cruz aproveitou para finalizar no gol e abrir o placar.

1x1. Aos cinco minutos do segundo tempo, Carlinhos recebeu na área, mas deu o passe para trás. No bate-rebate, Wallace Yan finalizou e empatou. O bandeirinha deu o impedimento, mas o lance foi revisado pelo VAR para ser validado.

1x2. Aos 19 minutos, Victor Rangel recebeu de Lucas Cruz e invadiu a área, mas Felipe Vieira chegou de carrinho com os braços abertos para afastar. O árbitro marcou o pênalti, o próprio atacante foi para a cobrança e venceu Dyogo Alves.

Ficha técnica

Flamengo 1x2 Nova Iguaçu - 3ª rodada do Carioca

Data e hora: 19 de janeiro de 2025, às 21h

Local: Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão

Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Gabriel Bernardo Duarte

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Cartões amarelos: João Lucas, Mateus Müller, Fernandinho (NIG)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lucas Cruz (aos 34 minutos do primeiro tempo), Wallace Yan (aos cinco minutos do segundo tempo), Victor Rangel (aos 19 minutos do segundo tempo)

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Felipe Vieira e Zé Welinton (Ainoã); Rayan Lucas, Fabiano (Felipe Teresa) e Lorran (Shola); Guilherme (João Alves), Thiaguinho (Wallace Yan) e Carlinhos. Técnico: Cleber dos Santos.

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli, Gabriel Pinheiro, Guilherme (Fernandinho), Mateus Müller (Jorge Pedra) e Sidney; Igor Guilherme, Lucas Cruz (Igor Lemos) e João Lucas (Renan); Xandinho, Andrey Dias e Philippe Costa (Victor Rangel). Técnico: Carlos Vitor.