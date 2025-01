Flamengo perde para o Nova Iguaçu e continua sem vencer no Carioca

O Flamengo continua sem vencer e amargou mais uma derrota no Campeonato Carioca. Ainda com uma equipe alternativa, o Rubro-Negro perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1, neste domingo, no Castelão, em São Luís, pela terceira rodada do Estadual. Flamengo e Nova Iguaçu se reencontraram após a final do Carioca de 2024, em que o Fla levou a melhor e foi campeão.

Neste domingo, o Nova Iguaçu foi cirúrgico e mais eficiente no ataque. O time da Baixada Fluminense conseguiu castigar o rival logo após momentos em que o Flamengo esteve bem no jogo.

Enquanto o grupo principal ainda realiza a pré-temporada - empatou sem gols com o São Paulo, neste domingo, nos Estados Unidos -, o Flamengo sofre no Carioca com a equipe alternativa. Após largar com derrota para o Boavista e empatar com o Madureira, o Fla perde mais uma vez, continua com apenas um ponto e está na 11ª colocação.

Já o Nova Iguaçu, sensação do Carioca no ano passado, larga bem em 2025. Com sete pontos, está na segunda colocação, empatado com o Maricá, próximo adversário, nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), no Estádio João Saldanha. Já o Flamengo enfrenta o Bangu, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), novamente no Castelão.

O duelo entre Flamengo e Nova Iguaçu

O técnico Cleber dos Santos precisou fazer uma mudança em relação ao time do Flamengo nos dois primeiros jogos. O zagueiro Cleiton se juntou ao elenco principal nos Estados Unidos. Assim, Felipe Vieira formou dupla com Pablo contra o Nova Iguaçu.

O Rubro-Negro chegou bem pela esquerda aos sete minutos. Zé Welinton apareceu no ataque e chutou cruzado. O goleiro Lucas Maticoli desviou. A arbitragem, contudo, assinalou impedimento equivocadamente. O Nova Iguaçu respondeu aos 14 minutos. Pela direita, Xandinho tocou para Guilherme, na área, chutar. A finalização foi para fora, com perigo.

O Flamengo quase abriu o placar aos 18 minutos. Fabiano roubou a bola, invadiu a área, mas adiantou muito, sendo abafado pelo goleiro. A bola sobrou para Lorran, que acertou a trave. O Rubro-Negro voltou a chegar bem aos 23 minutos. Lorran fez boa jogada e passou para Carlinhos. Contudo, ele finalizou para fora.

O Nova Iguaçu perdeu uma chance incrível aos 29 minutos. Sidney chegou bem pela esquerda e cruzou para Philippe Costa, livre e com o goleiro Dyogo Alves já batido. Contudo, ele não completou como gostaria e mandou para fora.

O time da Baixada Fluminense abriu o placar aos 33 minutos. Philippe Costa recebeu na área. O zagueiro Felipe Vieira não conseguiu cortar, a bola rebateu e ficou com Lucas Cruz. Ele finalizou no canto e fez 1 a 0.

O Flamengo voltou a levar perigo no fim do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Zé Welinton cobrou falta da intermediária. O goleiro Lucas Maticoli deu rebote, mas, com o pé direito, impediu que Thiaguinho completasse para o gol. O Nova Iguaçu foi para o intervalo em vantagem.

O técnico Cleber dos Santos fez uma mudança no Flamengo no intervalo. Ele colocou Wallace Yan no lugar de Thiaguinho. O Rubro-Negro chegou bem logo no primeiro minuto da etapa final. Lorran se antecipou à marcação, invadiu a área, mas optou pelo cruzamento em vez de chutar. A zaga do Nova Iguaçu cortou.

O Flamengo empatou aos cinco minutos. Após jogada pela esquerda, a bola sobrou para Wallace Yan, que completou para o gol. A arbitragem assinalou impedimento. Entretanto, o VAR apontou lance gol e confirmou o gol: 1 a 1.

Aos 13 minutos, Lorran cobrou falta da entrada da área. A bola saiu à esquerda. O Nova Iguaçu desceu bem pela esquerda. Aos 19 minutos, Victor Rangel, alteração de Carlos Vitor, cruzou e a bola bateu na mão de Felipe Vieira, que deu um carrinho na tentativa de cortar. Pênalti. Victor Rangel bateu e fez 2 a 1.

O Flamengo acusou o golpe. O Nova Iguaçu quase ampliou aos 39 minutos. Igor Lemos, alteração de Carlos Vitor, recebeu pela esquerda e soltou uma bomba. O goleiro Dyogo Alves fez grande defesa. O Fla chegou bem aos 43 minutos. Carlinhos escorou para Daniel Sales, mas o lateral-direito chutou para fora. O Nova Iguaçu ficou com a vitória e o Rubro-Negro continua sem vencer no Carioca.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 X 2 NOVA IGUAÇU

Local: Castelão, São Luís (MA)



Data: 19/01/2025, domingo



Horário: 21h (de Brasília)



Público e renda: 4.696 presentes / R$ 190.210,00



Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Espósito e Gabriel Bernardo Duarte



VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia



Cartão amarelo: João Lucas, Mateus Müller e Fernandinho (Nova Iguaçu) e João Alves (Flamengo)



Cartão vermelho:



Gols:



Flamengo: Wallace Yan, aos 5? do 2ºT



Nova Iguaçu: Lucas Cruz, aos 33? do 1ºT, e Victor Rangel, aos 20? do 2ºT

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Felipe Vieira e Zé Welinton (Ainoã); Rayan, Fabiano (Felipe Teresa) e Lorran (Shola); Guilherme (João Alves), Thiaguinho (Wallace Yan) e Carlinhos.



Técnico: Cleber dos Santos.

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli; Gabriel Pinheiro, Guilherme (Fernandinho), Mateus Müller (Jorge Pedra) e Sidney; Igor Guilherme, Lucas Cruz (Igor Lemos) e João Lucas (Renan); Xandinho, Andrey Dias e Philippe Costa (Victor Rangel).



Técnico: Carlos Vitor.