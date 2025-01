Flamengo faz reedição da final contra o Nova Iguaçu buscando desencantar no Carioca

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Flamengo tentará o primeiro triunfo diante do Nova Iguaçu, neste domingo, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. O duelo terá início às 21h. O confronto marca a reedição da final do ano passado, que terminou com vitória rubro-negra nos dois jogos, com 3 a 0 e 1 a 0.

No último jogo, o Flamengo enfrentou o Madureira no Estádio Amigão, na Paraíba, e empatou por 1 a 1. Na estreia perdeu por 2 a 1 para o Boavista. Por outro lado, o Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa na última rodada por 1 a 0, no Laranjão, e antes empatou por 1 a 1 com o Vasco.

O grupo principal está realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, na Flórida. No Nordeste, o Flamengo segue em campo com um elenco alternativo, sob o comando de Cléber dos Santos, técnico do sub-20. Para este duelo, o time titular deve ter a mesma base que enfrentou o Madureira, com mudanças pontuais.

As trocas podem aparecer no setor ofensivo, contestado por parte da torcida nos primeiros jogos. Destaque na conquista da Libertadores sub-20 no ano passado, o atacante Shola pode receber uma oportunidade entre os titulares.

Felipe Teresa, autor do gol que deu o título Mundial da categoria em 2024, também pode ser uma surpresa. Titular neste início de temporada, Guilherme tem chance de ser sacado após não corresponder. Thiaguinho, autor do gol na última partida, também corre risco de acabar no banco de reservas.

Carlinhos, referência de ataque do Rubro-Negro, encontrará o clube pelo qual chamou atenção do futebol brasileiro em 2024. Com a camisa do time da Baixada, foi o vice-artilheiro do estadual com oito gols.

Cléber dos Santos defende a manutenção do grupo de jogadores que tem sido utilizado visando o maior entrosamento para a sequência da competição. "A gente precisa dar sequência à equipe para ganhar mais entrosamento, mais possibilidades dos atletas fazerem uma análise do que aconteceu nos primeiros jogos. Na nossa visão, tivemos melhora do primeiro para o segundo jogo, depois da parada técnica. Ajustamos alguns posicionamentos, principalmente dos dois meias, Guilherme e Lorran. Eles tiveram um pouco mais de possibilidades no segundo tempo e conseguimos criar algumas boas finalizações. Infelizmente a bola não entrou."

Até o momento, o Nova Iguaçu não teve o mesmo impacto do ano passado, quando foi a grande sensação do Carioca. Apesar disso, ainda não perdeu este ano e conta com uma defesa sólida para manter a estatística positiva.

Diante do Flamengo, o técnico Carlos Vitor não poderá contar com o lateral-esquerdo Ramon Pereira, que cumprirá suspensão após receber cartão vermelho contra o Sampaio Corrêa.

O comandante usou a mesma escalação nas duas primeiras rodadas, o que indica que o time titular deve ser praticamente o mesmo. O principal destaque é o atacante Xandinho, remanescente do grupo que sagrou-se vice-campeão ano passado.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X NOVA IGUAÇU

FLAMENGO - Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano, Guilherme (Shola) e Lorran; Thiaguinho e Carlinhos. Técnico: Cléber dos Santos (interino).

NOVA IGUAÇU - Lucas Maticoli; Gabriel Pinheiro, Mateus Müller, Renan Arantes e Sidney; Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas; Xandinho, Andrey e Philippe. Técnico: Carlos Vitor.

ÁRBITRO - Wallace Rogério Rufino de Lima.

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).