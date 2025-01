Flamengo faz proposta por Vitão, mas Inter rejeita; veja detalhes

do UOL, no Rio de Janeiro e Colaboração em São Paulo

O Flamengo tentou a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional, mas o Colorado negou a proposta do Rubro-Negro pelo jogador de 24 anos.

O que aconteceu

O Fla ofereceu 6 milhões de euros - R$37,5 milhões - além do abatimento da dívida de 4 milhões de euros - R$25 mi - do Inter referente à contratação de Thiago Maia.

O Internacional negou os valores e subiu a pedida para 10 milhões de euros - R$62,5 mi - além de o encerramento da dívida pelo volante. A informação foi divulgada inicialmente pela Revista Colorada e confirmada pelo UOL.

Após as saídas de David Luiz e Fabrício Bruno, o Flamengo trata a zaga como prioridade na busca por reforços. O clube está mapeando o mercado em busca de alternativas e não pensa, agora, em fazer investimentos altíssimos.

A situação entre Flamengo e Danilo esfriou, pelo menos neste momento, segundo ouviu o UOL. Assim como Jorginho, o zagueiro também tem valores muito altos para a realidade rubro-negra. Caso haja sinalização de mudança, o clube pode voltar a conversar para fazer uma proposta.

A dívida por Thiago Maia gerou uma ação do Fla na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF. O Colorado comprou o volante por 4 milhões de euros em julho do ano passado, com pagamento dividido em 10 parcelas, mas não quitou nenhuma.

Vitão já trabalhou com José Boto, diretor do Flamengo, no Shakhtar Donetsk. Pela postura do Inter, o Fla se retirou do negócio até o momento.

O Flamengo entra em campo em dose dupla neste domingo (19): enquanto o elenco principal segue em pré-temporada e enfrenta o São Paulo às 17h (de Brasília) no FC Series, nos Estados Unidos, a equipe alternativa enfrenta o Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.