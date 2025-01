Oscar é novidade no São Paulo e Fla tem mudanças em primeiro time de 2025

Do UOL, no Rio de Janeiro

São Paulo e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (19), às 17h (de Brasília), em duelo válido pelo torneio de pré-temporada FC Series nos Estados Unidos. O confronto acontece no Chase Stadium, casa do Inter Miami em Fort Lauderdale.

O São Paulo vai a campo com: Jandrei, Igor Vinícius, Ruan, Allan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Pablo Maia; Lucas, Oscar e Ferreira; Calleri.

O Fla terá: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Carbone e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Alcaraz e Gerson; Matheus Gonçalves e Bruno Henrique.

Oscar como titular e Luciano no banco são as novidades. O Tricolor fará seu segundo jogo pela FC Series e terá os principais jogadores em campo. A equipe empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro na primeira partida.

Esta é a primeira escalação do time principal do Flamengo na temporada. Filipe Luís mantém a base do ano passado, mas dá oportunidade a Matheus Gonçalves, Alcaraz e Carbone na equipe. Sem centroavante no grupo, Bruno Henrique deve liderar o setor. A equipe disputa esse único amistoso antes de retornar ao Rio.

O jogo terá transmissão da Band, na TV aberta, do canal por assinatura Sportv e do YouTube da TNT Sports. O Placar UOL acompanha em tempo real.

🇾🇪 O Tricolor está escalado!



⚽️ São Paulo x Flamengo

🏟️ Chase Stadium

📍 Fort Lauderdale, Flórida (EUA)

⏰ 17h 🇧🇷 | 15h 🇺🇸

⚔️ FC Series



📺 Band, Sportv, Premiere e YouTube TNT Sports Brasil

🎙️ SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/7f80KjfKb6 -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 19, 2025