Em estreia do Campeonato Mineiro, Cruzeiro vence o Tombense por 1 a 0

O Cruzeiro estreou no Campeonato Mineiro neste domingo com o pé direito, vencendo o Tombense no Mineirão por 1 a 0. Bolasie marcou para o Cabuloso, ainda no primeiro tempo.

Com um time alternativo, devido ao clássico diante do Atlético-MG deste sábado, pela FC Series, o Cruzeiro assumiu a segunda colocação do grupo C, empatando com o Vila Nova-MG com três pontos cada. O Tombense encerra a primeira rodada na última posição do grupo A.

A Raposa enfrenta o Athletic em São João na próxima quarta, às 19h00, pelo campeonato estadual, enquanto o Tombense recebe o Itabirito, no mesmo dia e horário.

O gol do jogo

Aos 35 da primeira etapa, Christian chegou à linha de fundo e conseguiu um cruzamento para a entrada da área menor e, de cabeça, Bolasie finalizou para baixo, sem tempo do goleiro chegar na bola. O congolês fez o único gol da partida.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 1 X 0 TOMBENSE

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG



Data: 19 de janeiro de 2025, domingo



Horário: 20h00 (de Brasília)



Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento



Assistentes: Bernardo de Souza e Emilio Junio



VAR: Wagner Reway



Cartões amarelos: Lucas santos e Albert Souza (Tombense)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Bolasie, aos 35 do 1ºT (Cruzeiro);

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Jonathan, Villalba e Kaiki; Walace (Peralta) e Lucas Silva (Vitinho); Marquinhos, Christian (Matheus Henrique) e Tevis (Lautaro Díaz); Bolasie (rodriguinho)



Técnico: Fernando Diniz

TOMBENSE: Aurélio; Júlio Henrique, Roger Carvalho (Breno Roma), Guerra e Mandai; Cleiton, Santos (Albert Souza), Pedro Oliveira (Jefferson Renan) e Rickson; Ligeiro (João Vítor) e Coutinho (Diego Fernandes)



TÉCNICO: Raul Cabral