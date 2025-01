Djokovic despacha tcheco e marca duelo com Alcaraz no Australian Open

A partida que todos esperavam desde o sorteio das chaves do Australian Open vai mesmo acontecer. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic venceram seus jogos deste domingo, pelas oitavas de final, e vão se enfrentar daqui a dois dias, nas quartas de final. O duelo foi confirmado quando o sérvio bateu o tcheco Jiri Lehecka por 6/3, 6/4 e 7/6(4). Antes, o espanhol avançou quando seu oponente de hoje, o britânico Jack Draper, abandonou a partida. O placar mostrava 7/5 e 6/1 para Alcaraz.

A vitória deste domingo também significa mais um recorde para Djokovic. Ele disputará as quartas de final em Melbourne pela 15ª vez, o que iguala a marca histórica de Roger Federer. Nole também se torna o terceiro homem na Era Aberta (a partir de 1968) do tênis a alcançar as quartas de final do Australian Open com pelo menos 37 anos. Ken Rosewall, que jogou as quartas quatro vezes após os 37 anos, e Roger Federer, que foi quadrifinalista aos 38, em 2020, são os outros dois.

Como aconteceu

A partida começou com um duelo claro de estilos. Lehecka batia mais forte e mais reto na bola, tentando agredir primeiro. Enquanto isso, Djokovic apostava na sua consistência e mostrava-se à vontade em trocas de bola mais longas. O jogo seguiu parelho até o oitavo game do primeiro set, quando Lehecka cometeu três erros não forçados e perdeu o saque ao cometer uma dupla falta. O sérvio aproveitou e fechou a parcial em seguida: 6/3.

O segundo set começou com mais uma quebra de Djokovic. O sérvio salvou um break point, fez 2/0 em seguida e, depois disso, não teve o saque ameaçado até fazer 6/4 e abrir 2 sets a 0.

O terceiro set começou de forma parecida: Lehecka quebrado ao cometer uma dupla falta. Desta vez, porém, o tcheco esboçou uma reação e, pela primeira vez na partida, quebrou o saque de Djokovic, igualando o placar em 1/1. O equilíbrio se manteve até o fim, e foi necessário um tie-break para decidir a parcial. O sérvio saiu na frente e, na virada de lado, liderava por 4/2. A vantagem se manteve até o fim, e Nole fechou a partida quando Lehecka mandou uma esquerda na rede.

Saída sem entrevista e sob vaias

Ao fim do jogo, Djokovic evitou a protocolar entrevista pós-jogo, que é realizada ainda em quadra. Em vez disso, tomou o microfone das mãos do entrevistador, o ex-jogador Jim Courier, disse "muito obrigado por estarem aqui hoje à noite, agradeço sua presença e o apoio, e vejo vocês na próxima fase. Muito obrigado". Em seguida, dirigiu-se à saída enquanto levava vaias do público.