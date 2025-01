De Galvão a São Marcos: o que famosos comentaram sobre Neymar x Rivaldo

Vários famosos se manifestaram nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo Neymar e Rivaldo.

Personalidades do mundo do futebol (ou não) aproveitaram postagens no Instagram, como as de Rivaldo e Galvão Bueno, e deram suas opiniões sobre a treta.

Veja algumas delas:

Galvão Bueno

Neymar disse em entrevista a Romário que, auge por auge, jogaria no lugar de Rivaldo no penta em 2002!! Calma, Neymar!! Vc é bom demais!! Mas Rivaldo tem muito mais história que vc!! Duas finais de Copa, 98 e 2002!! Melhor do mundo em 99, pentacampeão e melhor jogador da Copa em 2002!! E parabéns, Rivaldo, vc foi muito educado na resposta!!

Ele não jogaria no lugar de nenhum dos 3. Mas não tem essa noção de respeito!!

Marcos (goleiro de 2002)

Se tivesse essa resenha em 2002, eu falava com o Dida e o Rogério e nóis 3 ficava no banco, agora ceis vê aí quem dos dois joga no gol (risos)

Flávio Canto

Baita entrevista! Só pena que tenham levado essa resposta do @neymarjr pra um lugar tão fora do contexto da conversa.

Dado Dolabella

Faltou humildade no menino Ney? até pq @rivaldo foi O CARA naquela copa.

Lúcio Mauro Filho

E se? e se? e se? Rivaldo, campeão do mundo e protagonista.

Kleber Pereira (ex-Santos)

Dois gigantes do futebol, duas referências mundiais, mas cada um com sua particularidade.

Rodrigo Capita (futsal)

Pô Galvão, não é esse o contexto, vc é gigante, veja a entrevista

Leandro Quesada

Monstro! Um dos maiores craques que vi jogar. Duas grandes atuações em Copas. A de 98 na França (vice) e a do Japão 2002 (penta). Gastou a bola no Mogi, Corinthians e Palmeiras. No Barcelona, melhor do mundo. Rivaldo era bola cheia nota 10, e marketing zero.

Japinha (CPM 22)

Dava pra jogar os dois juntos, pô

Marco Tulio (Jota Quest)

Foi só uma brincadeira ! Bola pra frente !! @rivaldo e @ronaldo foram decisivos naquela copa !! Simples assim.

Rogerinho (Grupo Revelação)

Levaram o assunto pro outro lado ??? Os dois são phoda!

O que aconteceu

Neymar foi perguntado por Romário sobre quem ele substituiria em algumas seleções campeãs mundiais. Em 1970, o atacante do Al-Hilal escolheu Tostão. Em 1994, Dunga.

Sobre 2002, Romário pediu que o ex-santista escolhesse entre Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. "Auge por auge? Acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo", respondeu em entrevista ao programa "De Cara com o Cara", comandado pelo Baixinho.

Rivaldo usou as redes sociais para responder Neymar, disse ter certeza de que isso não aconteceria e afirmou que ninguém conseguiria tirar a sua posição naquele Mundial.

Ouvi o Neymar dizer que no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo

O jogador do A-Hilal não deixou por menos e comentou no post de Rivaldo, afirmando que 'precisou' optar entre ele, Ronaldinho e Ronaldo.