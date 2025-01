David Luiz viaja na segunda-feira para assinar contrato com o Fortaleza

O Fortaleza acertou a contratação de David Luiz, que não renovou o seu contrato com o Flamengo. O jogador desembarca nesta segunda-feira na capital cearense para assinar o contrato com o clube. A proposta é de dois anos, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada.

A informação foi publicada, primeiramente, pelo jornalista Jorge Nicola e depois confirmada pelo "ge".

David Luiz chegou a ser procurado por outros times de nacionais, além do Olympiakos, da Grécia. No entanto, o atleta aceitou a proposta do clube cearense. Até o momento, o jogador é a quinta contratação do Fortaleza para 2025: Dylan Borrero, Diogo Barbosa, Pol Fernández e Brennno são os outros reforços anunciados.

O zagueiro de 37 anos atuou por quase 15 anos no futebol europeu, com passagens por Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Então, em setembro de 2021, David Luiz retorna ao Brasil para jogar no Flamengo, conquistando uma Libertadores (2022), duas Copa do Brasil (2022 e 2024) e um Campeonato Carioca (2024).

O jogador ainda coleciona passagens pela seleção brasileira, conquistando um título da Copa das Confederações (2013). Em 2014, disputou a Copa do Mundo aqui no Brasil, sendo o capitão na derrota por 7 a 1 na semifinal contra a Alemanha.

O Fortaleza estreia na temporada nesta terça-feira, contra o Moto Club, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, às 20h (de Brasília).