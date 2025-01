Dana White afasta Tsarukyan da corrida pelo título e abre caminho para Do Bronx

Arman Tsarukyan pode ter perdido a grande oportunidade de sua carreira ao se retirar da luta principal do UFC 311, originalmente programada contra Islam Makhachev. Com uma lesão nas costas contraída às vésperas do evento, o número 1 do ranking peso-leve (70 kg) ficou de fora da disputa de cinturão da categoria. E, para piorar a situação, o armênio não terá mais o 'title shot' assegurado quando se recuperar da contusão e voltar a competir no Ultimate. Ao menos é isto que afirma Dana White.

Durante a coletiva de imprensa após o card com sede em Los Angeles (EUA), o presidente do UFC afirmou que Arman perdeu uma grande oportunidade. Além disso, o dirigente destacou que, para se credenciar novamente como desafiante ao cinturão, o armênio terá que voltar a competir e vencer antes. Desta forma, o caminho para Charles Do Bronx, número 2 do ranking da categoria, fica mais aberto. Atento, o brasileiro já faz campanha pelo posto de 'próximo da fila' para enfrentar o campeão Islam Makhachev.

"Ele (Arman) não vai ter o 'title shot' (na próxima rodada). Isso significa que ele vai precisar lutar para voltar ao caminho do título. Ele vai voltar ao quadro de disputa. Não quero que ninguém lute machucado, nunca. Já estivemos nessa situação antes. Às vezes, você perde oportunidades, e ele perdeu essa. Nós veremos como isso se desenrola para ele no próximo ano", projetou o presidente do Ultimate.

Tsarukyan concorda com Dana

Logo após a declaração do cartola repercutir, Arman surpreendeu ao utilizar suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) para concordar com o ponto de vista do patrão. Em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter), o wrestler da Armênia destacou que, assim que se curar 100% da lesão nas costas, está disposto a enfrentar quem o UFC quiser antes de ser agraciado com um eventual novo 'title shot'.

I agree with @danawhite. Once my back heals, I'll be ready to prove I'm the true #1 contender by taking on anyone they put in front of me! https://t.co/LAI2khcxCX

- Arman Tsarukyan UFC (@ArmanUfc) January 19, 2025