Cruzeiro x Tombense: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Mineiro

Imagem: Rafael Ribeiro via Instagram/Cruzeiro

O Cruzeiro recebe o Tombense neste domingo (19), às 20h (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

A partida tem transmissão do SporTV e do Premiere. O Placar UOL acompanha os lances do confronto em tempo real.

O grupo comandado por Fernando Diniz empatou (0 a 0) amistoso contra o rival Atlético-MG, no último sábado (18), nos EUA.

Já a Tombense venceu o Porto Vitória por 2 a 0, em amistoso disputado no último sábado (11). Os gols do duelo foram marcados por Cleiton e Lucas, em preparação para o início do Campeonato Mineiro neste final de semana.

Cruzeiro x Tombense - Primeira rodada do Campeonato Mineiro

Data e hora: 19 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília)

Local: Mineirão - Belo Horizonte, Minas Gerais

Onde assistir: Premiere (streaming)