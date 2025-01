Talles Magno 'salva' Romero e Corinthians bate Velo após pênalti perdido

O Corinthians precisou superar um primeiro tempo ruim e um pênalti perdido para vencer o Velo Clube por 2 a 1, neste domingo (19), na Neo Química Arena. O jogo foi válido pela segunda rodada do Paulistão.

Coronado abriu o placar para o Corinthians com um belo gol de falta na primeira etapa. Foi a única chance clara da equipe nos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, Daniel Amorim empatou para o Velo Clube, e Talles Magno colocou o Corinthians na frente mais uma vez. Os donos da casa tiveram um pênalti quando o jogo estava 1 a 0. Yuri Alberto se prontificou a bater, mas Romero tomou a frente e desperdiçou a cobrança.

Homenagens para os campeões do mundo. Parte do elenco campeão mundial com o Corinthians em 2000 entrou com os jogadores na Neo Química Arena, exibindo a taça conquistada há 25 anos.

Com o resultado, o Corinthians soma seis pontos e lidera o Grupo A. O Mirassol é o vice-líder da chave com três pontos.

O Velo Clube segue sem vencer, e ainda não pontuou no retorno à elite do Paulistão. A equipe de Rio Claro é a lanterna do Grupo D, que tem o São Bernardo (6 pontos) na liderança.

O Corinthians volta a jogar em casa na próxima rodada. Na quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), a equipe alvinegra recebe o Água Santa pela terceira rodada.

Já o Velo Clube volta a atuar como visitante. Também na próxima quarta (22), às 18h30 (de Brasília), a equipe de Rio Claro encara o Red Bull Bragantino.

Como foi o jogo

Coronado desafogou um Corinthians sem criatividade. Mesmo com 75% de posse de bola na primeira etapa, os donos da casa só tiveram uma chance clara - e aproveitaram. O camisa 77 sofreu falta perto da área e cobrou com categoria para abrir o placar aos 21 minutos.

A retranca do Velo Clube funcionou, e Matheus Donelli evitou o empate. Fechado desde o início, o time de Rio Claro conseguiu conter o ataque corintiano, com exceção do lance do gol. No fim da primeira etapa, Daniel Amorim perdeu grande chance de empatar.

O Corinthians voltou melhor, mas foi castigado pela falta de eficiência. Ainda dominando a posse de bola, os donos da casa passaram a criar - e perder - boas oportunidades. A principal delas foi em pênalti cobrado por Romero. Coube a Daniel Amorim, aproveitando escanteio, punir os donos da casa após as chances desperdiçadas.

A resposta foi rápida, com um golaço de Talles Magno. Antes que os visitantes pudessem crescer no jogo, o atacante, que havia entrado há poucos minutos ,colocou o Corinthians na frente. Depois do gol, os donos da casa administraram bem a partida, seguindo com a posse de bola e garantindo a vitória.

Gols e principais lances

Quase! Aos 17', Renan Siqueira ficou com a sobra após um escanteio, dominou na entrada da área e, sem deixar cair, bateu forte. A bola passou rente ao travessão.

1x0: Aos 19', Coronado sofreu falta na entrada da área. Ele mesmo foi para a cobrança, e bateu no canto do goleiro. A bola quicou na pequena área, ganhou velocidade e ainda tocou na trave antes de entrar.

Matheus Donelli! Aos 45', o Corinthians errou no campo de defesa e Daniel Amorim ficou com a bola. Ele tabelou com Sillas dentro da área e bateu rasteiro, no cantinho, mas viu o goleiro corintiano fazer uma linda defesa.

Pênalti para o Corinthians! Aos 9', Carrillo recebeu dentro da área, livre, e bateu no canto. Rafael Ribeiro se esticou e cortou com o braço. Sem dúvidas, o árbitro apontou para a marca da cal.

Perdeu Romero! O atacante paraguaio bateu no canto baixo direito de Dalton, que saltou bem e espalmou. No rebote, Bidu chegou antes da defesa, mas mandou por cima da meta.

Dalton! Aos 14', Yuri Alberto foi lançado e saiu cara a cara com o goleiro. Ele tentou o toque por cobertura, mas Dalton espalmou. A defesa velista afastou na sequência.

Que pressão! Aos 15', Coronado arrancou com liberdade pela meia esquerda, cortou para o meio e bateu forte, no canto. Dalton voou e fez boa defesa.

Matheus Donelli! Aos 21', Jefferson Nem fez boa jogada individual pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro corintiano se esticou e colocou para escanteio.

1x1: Na sequência do lance, Daniel Amorim subiu na primeira trave com liberdade e desviou de cabeça com força para deixar tudo igual.

2x1: Aos 28', Talles Magno cruzou a intermediária com liberdade e arriscou de fora da área, acertando o canto de Dalton, e desempatando a partida.

Dalton de novo! Aos 36', Memphis arriscou de fora da área e Dalton se esticou todo para colocar para escanteio.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 VELO CLUBE

Data e horário: 19 de janeiro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Paulista - 2ª rodada

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Daniel Luis Marques e Ítalo Magno de Paula Andrade

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Cartões amarelos: Raniele (COR); Léo Baiano (VEL)

Público: 42.508

Renda: R$2.630.000,00

Gols: Coronado, aos 21' do primeiro tempo; Daniel Amorim, aos 22', e Talles Magno, aos 28' do segundo tempo.

Corinthians: Matheus Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Alex Santana), Ryan (Martínez) e Coronado (Memphis); Yuri Alberto (Pedro Raul) e Romero (Talles Magno). Técnico: Ramón Díaz.

Velo Clube: Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Itambé, Marcelo e Renan Siqueira (Léo Campos); Carlos Manuel (Lucas Duni), Léo Baiano (Pedro Favela), Felipinho e Silas (Jefferson Nem); Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.