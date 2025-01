Por que jogo contra Velo Clube virou secundário em semana do Corinthians?

O Corinthians entra em campo neste domingo (19), contra o Velo Clube, com as atenções desviadas para um problema que foge das quatro linhas: a votação do impeachment do presidente Augusto Melo, marcada para a segunda-feira (20), dentro do Parque São Jorge.

Tem jogo, mas...

O Alvinegro recebe o clube do interior a partir das 18h30 (de Brasília) na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

A partida, no entanto, está longe de ser do tipo "vida ou morte", já que a situação dentro de campo caminha em clima de lua de mel desde o fim de 2024.

O Corinthians venceu seus últimos oito jogos — sete no ano passado e um na atual temporada, na estreia do Estadual.

O triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino, somado aos tropeços dos rivais no Grupo A do Paulistão, deixou a situação alvinegra ainda mais confortável. Os comandados de Ramón Díaz somam três pontos e, mesmo em caso de derrota neste domingo (19), não devem sair da zona de classificação — a não ser que Mirassol e Botafogo-SP vençam seus compromissos contra Água Santa e São Paulo, respectivamente, com uma boa margem de saldo.

A atenção, por outro lado, está voltada para a política: o presidente Augusto Melo será alvo de votação de impeachment na segunda (20). O Conselho Deliberativo se reunirá no Parque São Jorge, a partir das 19h (de Brasília), para votar o possível impedimento do dirigente, que é acusado no caso VaideBet por "gestão temerária" diante do contrato com a casa de apostas. O acordo de patrocínio acabou com escândalo envolvendo "laranjas".

O tema já gerou convocação por parte da Gaviões da Fiel, maior organizada do clube. A torcida, que estará na sede social do Corinthians, demonstra apoio ao mandatário, mas já afirmou que será a primeira a exigir a renúncia do presidente "caso o resultado do inquérito comprove irregularidades".

A votação, desta vez, sai?

Esta é a terceira data marcada para a discussão do pedido de impeachment.

A votação foi inicialmente agendada para 28 de novembro, mas acabou adiada após as autoridades apontarem falta de segurança. Sob gritos de "não vai ter golpe", membros da Gaviões da Fiel compareceram à porta do clube para demonstrar apoio a Augusto Melo.

A segunda data seria no dia 2 de dezembro, mas uma liminar obtida por Augusto suspendeu a votação, feito comemorado pelos torcedores no lado de fora do Parque São Jorge.

