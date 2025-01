Promessa desencanta, Corinthians bate Vasco e vai à semifinal da Copinha

O Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (19), em jogo eletrizante pelas quartas de final da Copinha, e avançou de fase no torneio. O gol do jogo foi marcado por Gui Negão, seu primeiro no torneio.

Com o resultado, o Timão avançou para a próxima fase do torneio, enquanto o Gigante da Colina acabou ficando pelo caminho.

O Corinthians vai enfrentar o Grêmio na semifinal, que derrotou o Palmeiras no tempo normal por 3 a 2 também neste domingo.

Como foi o jogo

Em primeiro tempo agitado, o Corinthians abriu o placar bem no começo do duelo. Para complicar os planos do Vasco, Gui Negão anotou logo no início da primeira etapa. O Timão teve boa atuação na etapa inicial, mas logo a equipe visitante se impôs no duelo e passou a criar oportunidades de igualar o confronto. A partida terminou equilibrada nos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, o Corinthians foi muito pressionado pelo Vasco, mas assegurou o placar. O elenco comandado por Orlando Ribeiro marcou logo no início e soube jogar sob pressão no segundo tempo, criando poucas oportunidades de aumentar o marcador. A linha defensiva da equipe e o meio-campo foram os destaques do elenco alvinegro paulista no segundo tempo.

Gols e destaques

Gui Negão abriu o placar! O centroavante do Corinthians recebeu belo passe de Dieguinho próximo da grande área. O camisa 9, que ainda não tinha marcado na Copinha, bateu de longe e acertou no canto para fazer 1 a 0, aos seis minutos da primeira etapa.

Dieguinho quase ampliou. O meia-atacante do Timão recebeu sob marcação, abriu espaço e finalizou de longe, mas a bola saiu pelo lado direito do goleiro Phillipe.

Quase Gui fez o segundo. O atacante aproveitou bobeira do zagueiro, roubou a bola e ficou cara a cara com o goleiro. Na finalização, Phillipe fez ótima defesa para evitar o segundo do Timão.

Breno quase empatou com um golaço. Após sobra de bola na entrada da grande área, o lateral finalizou de muito longe para obrigar ótima defesa de Kauê.

O Vasco passou perto novamente. Maxsuell fez belo domínio contra apenas um marcador e finalizou, mas a bola acabou passando muito perto e por cima do gol do Corinthians.

Maxsuell recebeu amarelo inusitado. O atleta do Vasco recebeu passe difícil e deu um tapa na bola, que estava saindo pela linha lateral. Como tocou na redonda com a mão, foi advertido pelo árbitro do jogo.

Ficha técnica

Corinthians 1 x 0 Vasco

Competição: Quartas de final da Copinha

Local: Estádio Municipal Bruno José Daniel - Santo André, São Paulo

Data e hora: 19 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Holanda Souza

Assistentes: Ademilson Lopes Filho e Humberto José Junior

Gols: Gui Negão, aos 6'/1ºT

Amarelos: Caipira, Ramon, Bruno André, Maxsuell, Riquelme, Avellar

Corinthians: Kauê; Caipira (Lucão), Vera, Garcez e Denner; Bahia, Thomas (Caraguá), Dourado (Pellegrin) e Dieguinho (Luiz Eduardo); Nicollas (Lucas Corrêa) e Gui Negão (Araújo). Técnico: Orlando Ribeiro

Vasco: Phillipe; Breno, Lyncon, Bruno André e Avellar (João Gabriel); Zuccarrelo, Igor Toledo (Juninho), Euder e Maxsuell (João Vitor); Ramon (Alexandre) e André (Pedro Augusto). Técnico: Matheus Curopos