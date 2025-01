Corinthians bate Velo Clube no Paulistão, chega à 9ª vitória seguida e desperta farta esperança

O Corinthians dentro de campo é completamente diferente daquele dos bastidores políticos do Parque São Jorge. Nos limites das quatro linhas, a equipe tem dado desde o ano passado fartas esperanças para o torcedor que quer ver o time de volta ao topo. Neste domingo, uma nova demonstração foi dada na Neo Química Arena, em vitória por 2 a 1 sobre o Velo Clube pela segunda rodada do Paulistão. Talles Magno e Igor Coronado marcaram, mas, além deles, o técnico Ramón Díaz se destacou ao mostrar competência nas substituições para dar segurança ao time no momento mais complicado do jogo.

O resultado deixa o time do Parque São Jorge na liderança do Grupo A, com 6 pontos. Já o clube rio-clarense continua sem pontos e amarga a lanterna do Grupo D, o mesmo do Palmeiras. Na próxima quarta-feira, o Corinthians recebe, na Neo Química Arena, o Água Santa, às 19h30. O Velo Clube entra em campo um pouco mais cedo, às 18h30, em visita ao Red Bull Bragantino.

O Corinthians demonstrou superioridade desde os primeiros movimentos e aproveitou as fragilidades do Velo Clube para levar perigo. O gol até demorou para sair diante do volume apresentado pela equipe alvinegra. Aos 22 minutos, Igor Coronado cobrou falta com precisão, bateu pelo lado de fora da barreira e colocou os donos da casa em vantagem.

A equipe alvinegra levou alguns sustos no primeiro tempo, mas Donelli impediu que a equipe rio-clarense chegasse à igualdade. A intensidade da partida diminuiu consideravelmente, e o Corinthians controlou as ações para sustentar o placar até o fim dos primeiros 45 minutos.

Igor Coronado se destacou positivamente e tomou para si a liderança da equipe em campo. Yuri Alberto se mostrou pouco conectado com os movimentos propostos, mas articulação entre meio-campo e ataque evidencia que o Corinthians tem boas opções para a temporada, mesmo sem contar com todos os titulares até aqui.

Na volta do intervalo, o Velo Clube se mostrou proativo, elevou sua presença na defesa corintiana e criou mais oportunidades. A sorte, porém, parecia estar ao lado dos donos da casa. Aos 12 minutos, Carrillo estava pronto para ampliar o placar, mas sua finalização foi desviada com o braço pelo zagueiro Rafael Ribeiro, do Velo. A arbitragem não pestanejou e marcou o pênalti. Romero bateu mal, o goleiro defendeu e, no rebote, Bidu mandou para fora.

A resposta do time rio-clarense não tardou. Após cobrança de escanteio fechada de Léo Campos, Daniel Amorim subiu mais alto para cabecear e empurrar para a rede e igualar o marcador, aos 22 minutos. Foi o primeiro gol do Velo Clube contra o Corinthians na história.

Ramón, então, promoveu três alterações para fortalecer o meio-campo e dar maior ênfase ao ataque corintiano. Memphis saiu do banco para a vaga de Romero, Alex Santana entrou no lugar de Carrillo, e Igor Coronado saiu para a entrada de Talles Magno.

As substituições surtiram efeito. Aos 28, Bidu foi mais atento do que os defensores do Velo Clube, achou Talles Magno, que emendou um belo chute para recolocar o Corinthians à frente no placar e definir o resultado. Memphis e Pedro Raul tiveram chance de ampliar, mas desperdiçaram.

FIHCA TÉCNICA

CORINTHIANS x VELO CLUBE

CORINTHIANS - Donelli; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Ryan (José Martínez), Carrillo (Alex Santana) e Igor Coronado (Talles Magno); Ángel Romero (Memphis) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz.

VELO CLUBE - Dalton; Ferraz, Rafael Ribeiro, Marcelo Augusto e Itambé; Rennan (Léo Campos), Carlos Manuel (Lucas Duni) e Léo Baiano (Pedro Favela); Felipinho Barreto, Sillas (Jefferson Nem) e Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Igor Coronado, aos 22 minutos do primeiro tempo; Daniel Amorim, aos 22, e Talles Magno, aos 28 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Baiano e Itambé (Velo Clube); Raniele (Corinthians).

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

RENDA - R$ 2.626.828,00.

PÚBLICO - 42.508 torcedores.

LOCAL - Neo Química Arena, em Itaquera.