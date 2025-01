Corinthians avança à semifinal da Copinha; Palmeiras cai diante do Grêmio

O esperado Derby na semifinal da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha, não irá acontecer na edição 2025 do torneio. Na noite deste domingo, o Corinthians conseguiu avançar de fase contra o Vasco, mas o Palmeiras fracassou em sua missão, portanto, o próximo rival do Timão será o Grêmio.

O Corinthians entrou em campo no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e bateu o Vasco por 1 a 0. Decidido a buscar a classificação, o Timão abriu o placar no começo da partida. Aos 6 minutos, Gui Negão recebeu passe de Dieguinho e acertou o canto do goleiro adversário.

O resultado mantém o Corinthians com o sonho da 12ª conquista. A equipe de Parque São Jorge é, disparadamente, a maior campeã do torneio - com seis títulos a mais em relação a Fluminense e Internacional.

Palmeiras x Grêmio

Na Arena Barueri, um jogo extremamente movimentado. Após sair atrás do placar, o Grêmio mostrou poder de reação, virou, levou o empate, mas no final garantiu o triunfo por 3 a 2 sobre o Palmeiras.

Pedro Gabriel, Gabriel Mec e Luis Eduardo fizeram os gols que garantiram o triunfo gremista, enquanto Erick Belé e Riquelme Filip fizeram para o Alviverde.

O vencedor de Corinthians e Grêmio, que acontece na quarta-feira, às 17 horas, enfrentará o classificado da outra semifinal, entre São Paulo e Criciúma, em jogo marcado para terça-feira, às 19h30, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).