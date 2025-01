Comissão técnica do Corinthians planeja força máxima contra o São Paulo: "É guerra"

A comissão técnica do Corinthians planeja ter força máxima para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (26). Alguns titulares já atuaram desde o início na vitória por 2 a 1 sobre o Velo Clube, e a expectativa de Ramón e Emiliano é contar com força máxima diante do Tricolor.

Antes do Majestoso, o Corinthians encara o Água Santa, na quarta-feira. Essa será a última chance da comissão preservar os jogadores que ainda se preparam fisicamente depois das férias. É também a oportunidade de oferecer mais minutagem para os atletas recuperarem ritmo antes do confronto no Morumbis.

"A gente escala quem estiver melhor. Vamos levar o melhor que temos para quarta-feira (contra o Água Santa). E depois o melhor para domingo, no clássico. Mas o time está se preparando, e tomara que no clássico todos cheguem da melhor maneira. Sabemos que clássico é guerra, vivemos assim, e assim vai ser", comentou o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva.

Quem não deve estar apto para o clássico é Rodrigo Garro. O meia ainda se recupera de uma lesão no joelho direito, e a comissão adota cautela para reutilizá-lo. "Vamos usá-lo quando ele estiver 100%", disse Emiliano.

"Creio que precisam entender que faz uma semana que estamos trabalhando e já tivemos duas partidas importantes. Todos sabem como é importante tratar de ganhar, mas os jogadores não estão 100%, por isso estamos administrando os esforços. É importante o time não ter lesões para a sequência de trabalho. A equipe vai seguir crescendo com o tempo. Naturalmente vamos descansar alguns jogadores e outros precisarão aparecer. No clássico, obviamente colocaremos o melhor que temos", reforçou o técnico Ramón Díaz.

A expectativa é que o zagueiro Gustavo Henrique esteja disponível para o Majestoso. O beque ainda não foi relacionado na temporada, mas não preocupa. Segundo Emiliano, o defensor "sentiu uma carga de trabalho", porém está bem.

O Corinthians venceu o Velo Clube neste domingo por 2 a 1, com gols de Igor Coronado e Talles Magno. A equipe volta a jogar nesta quarta-feira, contra o Água Santa, novamente na Neo Química Arena.