Com gols de Coronado e Talles Magno, Corinthians vence Velo Clube e se mantém 100% no Paulista

O Corinthians venceu o Velo Clube por 2 a 1 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Igor Coronado e Talles Magno, o Timão manteve o 100% de aproveitamento no Estadual.

O Corinthians abriu o placar na primeira etapa, em cobrança de falta de Coronado no canto do goleiro. O Velo Clube chegou ao empate no segundo tempo, com Daniel Amorim, mas Talles Magno devolveu a vantagem para os mandantes no placar. No começo da etapa final, Romero chegou a desperdiçar uma penalidade máxima, parando no goleiro adversário.

Com o triunfo, o Corinthians manteve a liderança do grupo A, com seis pontos, três a menos em relação ao segundo colocado Mirassol. O Velo Clube, por sua vez, segue na lanterna do grupo D, com a pontuação zerada.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Água Santa, às 19h30 (de Brasília) de quarta-feira, na Neo Química Arena. Já o Velo Clube vai visitar o Red Bull Bragantino no mesmo dias, às 18h30.

O jogo

A primeira etapa foi de poucas emoções em Itaquera, mas com um controle absoluto do Corinthians. Logo aos dois minutos, Matheus Bidu levou perigo com uma finalização por cima após passe de Yuri Alberto, pelo setor esquerdo.

O Timão não encontrava espaços na defesa adversária até o gol de Igor Coronado, aos 22, em cobrança de falta no canto do goleiro. Cerca de 10 minutos depois, o meia assustou novamente, dessa vez com arremate de média distância para defesa de Dalton.

O Velo Clube só assustou de fato aos 45, após vacilo na saída de bola de Matheus Donelli. Os visitantes retomaram a bola no campo de ataque e Sillas finalizou para intervenção do goleiro corintiano.

Segundo tempo

O Timão voltou em ritmo lento na segunda etapa, com dificuldade para sair do campo defesa, mas teve grande chance para ampliar aos 10 minutos. O árbitro assinalou pênalti em lance de toque de mão, mas Romero desperdiçou, parando no goleiro Dalton. Na sobra, Matheus Bidu mandou para fora.

Aos 16, o Corinthians voltou a assustar, dessa vez em finalização de fora da área de Coronado que parou em mais uma intervenção de Dalton. Enquanto os mandantes não aproveitaram suas oportunidades, o Velo Clube chegou ao empate com Daniel Amorim, aos 23 minutos, em cobrança de escanteio.

O Timão marcou seu segundo gol aos 27 minutos, com Talles Magno. O atacante, que saiu do banco de reservas, cortou da direita para dentro e finalizou firme, sem chances para o arqueiro adversário. Aos 37, Memphis Depay quase deixou o dele, em chute de fora da área que parou em Dalton.

O Corinthians manteve o controle até o final da partida e ainda criou mais oportunidades, com Memphis, Pedro Raul e Alex Santana. A equipe não sofreu mais sustos e garantiu o triunfo em frente ao seu torcedor.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 VELO CLUBE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 19 de janeiro de 2025 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos



Assistentes: Daniel Luis Marques e Italo Magno de Paula



VAR: Ilbert Estevam a Silva



Público pagante: 42.183 pessoas



Renda: R$ 2.626.828,00



Cartões amarelos: Léo Baiano e Itambé (Velo Clube); Raniele (Corinthians)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Igor Coronado, aos 22 do 1ºT, e Talles Magno, aos 27 do 2ºT (Corinthians); Daniel Amorim, aos 23 do 2ºT (Velo Clube)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, Ryan (José Martínez), André Carrillo (Alex Santana) e Igor Coronado (Memphis Depay); Ángel Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto (Pedro Raul).



Técnico: Ramón Díaz

VELO CLUBE: Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Carlos Itambé e Renan Siqueira (Leo Campos); Marcelo Augusto, Carlos Manuel (Lucas Duni), Léo Baiano (Pedro Favela) e Felipinho; Daniel Amorim e Sillas (Jefferson Nem)



Técnico: Guilherme Alves