City goleia e vence a terceira seguida; United tropeça novamente em casa

O Manchester City conquistou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Inglês e se aproximou dos rivais. Jogando no Estádio Portmand Road, o time de Pep Guardiola venceu por 6 a 0 o Ipswich Town.

O City subiu para a quarta colocação, somando 38 pontos, empatando com o Newcastle - superado pelo saldo de gols. Perdendo a oportunidade de terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, o Ipswich Town permaneceu na 18ª colocação, com 16 pontos.

O Ipswich voltará aos gramados neste sábado contra o Liverpool, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, às 12h (de Brasília). Já o Manchester City vai até a França enfrentar o Paris Saint-German, pela 7ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira, às 17h.

O jogo

A partida começou sem chances criadas pelos dois times, com os donos da casa chegando em alguns momentos no ataque, enquanto o Manchester City priorizava a posse de bola. Aos 26 minutos, Phil Foden abriu o placar para os visitantes, após assistência de Kevin De Bruyne. Os visitantes não tiveram dificuldades para aumentar o placar com um chute de fora da área de Kovacic, aos 29 minutos. Foden marcou novamente para o City aos 41, com outra assistência do belga.

Na volta do segunda tempo, o Ipswich tentou criar mais e viu o Manchester City converter o quarto gol logo aos 2 minutos, com Doku. Com 11 minutos, Haaland fez o quinto para os visitantes, após os donos da casa errarem na troca de passes no campo de defesa. McAtee, jogador da base do City, ampliou a goleada aos 24 minutos.

Manchester United volta a perder em casa

Jogando no Old Trafford, o Manchester United começou a partida contra o Brighton levando um gol de Minteh aos 5 minutos. Os donos da casa chegaram a empatar a partida aos 23 minutos, após Bruno Fernandes converter um pênalti.

No entanto, na volta do segundo tempo, os visitantes voltaram a frente do placar aos 15 minutos com Mitoma. O atacante Rutter fechou o placar com 31 minutos.

O Manchester United é o 13º colocado com 26 pontos. Já o Brighton chega a seis partidas de invencibilidade e termina a 22ª rodada na 9ª colocação, somando 34 pontos.

Confira outros resultados do Campeonato Inglês

Nottingham Forest 3 x 2 Southampton

Everton 3 x 2 Tottenham

Manchester United 1 x 3 Brighton.