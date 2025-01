Carlos Leiria aponta falta de atenção na derrota do Botafogo para o Sampaio Corrêa

O Botafogo voltou a perder no Campeonato Carioca. Ainda com um time alternativo, o Fogão pressionou no fim, mas saiu derrotado pelo Sampaio Corrêa por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela terceira rodada do Estadual. O técnico Carlos Leiria apontou falta de atenção da equipe.

"Trabalhamos para um cenário diferente. Foi o nosso primeiro jogo fora de casa, fora do ambiente que estamos acostumados. Sabíamos da dificuldade que seriam impostas pelo perfil de gramado que encontraríamos. Acredito que tivemos boas chances, boas possibilidades, mas infelizmente não fomos efetivos no momento de definir a partida, de até mesmo, talvez, sair na frente do placar. E sofremos um pouco com algumas desatenções e essas desatenções nos custaram o resultado. As duas desatenções em lances de bola parada", afirmou.

No primeiro tempo, após cobrança de lateral, Max passou por Rafael Lobato e cruzou para Rafael Pernão abrir o placar. Na etapa final, o Sampaio Corrêa ampliou com Guilherme, que desviou cobrança de escanteio.

O Fogão pressionou no fim, após expulsão de Ryan, e descontou com Serafim. Depois, já nos acréscimos, o goleiro Zé Carlos também levou cartão vermelho. O zagueiro Marreta foi para o gol (o Sampaio já havia feito as cinco mudanças). Entretanto, o Botafogo não conseguiu aproveitar e perdeu o jogo.

Essa foi a segunda derrota do Botafogo no Carioca. Na estreia, o Fogão perdeu para o Maricá. Depois, conseguiu se reabilitar e venceu a Portuguesa por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos.

Com três pontos, o Botafogo, no momento, ocupa a quinta colocação do Carioca. Na próxima rodada, o Fogão enfrenta o Volta Redonda, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.