Caio Borralho questiona falta de desafios no peso-médio do UFC

Em agosto, em Las Vegas (EUA), Caio Borralho mudou de patamar no MMA. Na ocasião, o brasileiro fez seu primeiro 'main event' no UFC, venceu Jared Cannonier por decisão unânime, emplacando o sétimo triunfo seguido na companhia, e se aproximou de integrar o top-5 do peso-médio (84 kg). Agora, o atleta, consolidado na elite da categoria, busca protagonizar lutas grandiosas, mas vem tendo dificuldade para encontrá-las. Sendo assim, o representante da academia 'The Fighting Nerds' deu uma leve 'cutucada' nos demais tops da divisão.

Recentemente, a equipe brasileira compartilhou um vídeo, no qual os treinadores Pablo Sucupira e Flávio Álvaro questionaram o motivo dos lutadores em destaque dos médios não estarem desafiando seu atleta. Em sua conta oficial no 'X', Borralho, invicto no UFC e no auge da confiança, fez a mesma pergunta, estranhando o silêncio dos tops da categoria. Vale pontuar que 'The Natural' é o sexto colocado no ranking do peso e se encontra próximo de disputar o título. Mas, mesmo em boa situação, Caio viu os demais tops com lutas marcadas e ele nada.

"Diga-me por que!", escreveu o lutador.

Sem opção nos médios

Borralho chegou a desafiar Israel Adesanya de forma respeitosa, mas este aceitou enfrentar Nassourdine Imavov. Por sua vez, Robert Whittaker descartou encarar o brasileiro por não saber quando irá voltar ao octógono. Já Dricus du Plessis, campeão dos médios, vai medir forças com Sean Strickland em uma revanche e a tendência é que o vencedor lide com Khamzat Chimaev em seguida. Sem adversário na divisão, o brasileiro até cogitou subir para os meio-pesados (93 kg) para não perder ritmo de luta.

Registro de Borralho no MMA

Caio Borralho, de 31 anos, é um dos destaques da nova geração do MMA nacional. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014, participou do Contender Series e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'The Natural' está invicto, com sete triunfos, sendo os principais sobre Abus Magomedov, Jared Cannonier e Paul Craig. Atualmente, o atleta é o sexto colocado no ranking do peso-médio. Na modalidade, o lutador possui um cartel composto por 17 vitórias e uma derrota.

Tell me why!!! ??? https://t.co/7T1UpzCVpQ

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) January 16, 2025