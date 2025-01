Bragantino leva a segunda virada e perde para o São Bernardo no Paulistão

O Red Bull Bragantino sofreu a segunda virada na competição e segue sem vencer no Campeonato Paulista. Jogando no Estádio 1º de Maio, a equipe de Fernando Seabra perdeu por 3 a 2 para o São Bernardo.

Com a vitória, o São Bernardo assume a liderança provisória do grupo D, com 6 pontos. Já o Red Bull Bragantino segue na última colocação do grupo B, com duas derrotas.

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Bragantino receberá o Velo Clube nesta quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o São Bernardo enfrentará o Mirassol, nesta quinta-feira, às 18h30.

O jogo

A partida começou sem muita criatividade dos times. Os donos da casa chegaram primeiro ao campo de ataque, no entanto, foi o Bragantino que fez o primeiro gol aos 21 minutos com Vinicinho. O São Bernardo, aproveitando o recuo dos visitantes, buscou o empate com um chute de fora da área de Fabrício Daniel, aos 33 minutos.

A equipe de Seabra voltou à frente do placar, repetindo a jogada do primeiro gol, com Mosquera ganhando a disputa com o lateral e Vinicinho finalizando. Mas, o São Bernardo igualou o jogo novamente, após Fabrício Daniel sofrer um pênalti e Léo Jabá converter sem chance de defesa para o goleiro.

Na volta do segundo tempo, o Red Bull tentou impor o ritmo da partida. No entanto, logo aos 7 minutos, Fabrício Daniel virou o jogo para o mandante, com um chute de fora da área. Com as substituições, o Bragantino se manteve no campo de ataque, enquanto os mandantes recuaram, esperando uma chance de contra-ataque.

O time de Bragança Paulista dominou o restante da partida, mas sem conseguir transformar a posse de bola em chances reais de gol.

