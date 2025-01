Boto diz que Flamengo vai contratar 'um ou dois nomes' para reforçar a zaga

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está no mercado por "um ou dois" nomes para a zaga. Pelo menos é o que garante o diretor de futebol José Boto, que preferiu não falar em nomes, mas admitiu que o setor é prioridade do clube neste momento.

O foco é o zagueiro. Nós temos dois ou três nomes que queremos e são esses que vamos buscar. Não vou falar nomes. A lateral está bem entregue. É importante manter o Wesley, temos o Varela que faz também a posição. A lateral não nos preocupa, nos preocupa a zaga. Temos três nomes e vamos buscar um ou dois. José Boto à TNT Sports

O que aconteceu

Boto disse que o foco do Fla foi manter os titulares. O clube não pretende perder nenhum nome que seja importante no atual elenco, apenas por alguma proposta totalmente fora do comum.

Dois nomes que estão no radar do Flamengo já foram revelados: Vitão, do Internacional, e Danilo, da Juventus. O primeiro teve uma proposta recusada e alta pedida do time colorado. O segundo teve conversas esfriadas por ter altos valores, mas segue na mira.

O grande objetivo desse mercado foi manter o elenco e os jogadores que são importantes para o modelo do Filipe. Isso é o mais importante. Óbvio que nos falta uma ou duas posições, uma é o Juninho e outra os torcedores podem ficar descansados que vamos resolver a zaga.

O dirigente também elogiou a pré-temporada feita pelo Flamengo. O clube retorna ao Rio de Janeiro logo depois do jogo diante do São Paulo neste domingo.