Bodão: Neymar foi melhor que Rivaldo, mas jamais entraria em sua vaga em 02

O atacante Neymar até foi mais jogador tecnicamente do que o Rivaldo, mas jamais entraria em seu lugar no time campeão da Copa do Mundo de 2002, analisou Bodão na edição deste domingo (19) do Fim de Papo.

Não gostei nada da declaração do Neymar, aliás, não gosto de muitas declarações dele, mas quero fazer uma análise sincera sobre a qualidade técnica de cada um. O melhor do Neymar, na melhor fase dele, ele foi mais jogador tecnicamente do que o Rivaldo, isso é verdade, na minha visão.

Agora, ele jogaria naquele time e tirar o Rivaldo para entrar ele, eu acho uma comparação boba, dizer isso também, ele tinha que reverenciar esse ataque fabuloso que o Brasil teve em 2002, o Rivaldo foi o melhor jogador do mundo, foi campeão do mundo, o Neymar nunca conseguiu isso.

Bodão

Neymar declarou em entrevista que se fosse tirar alguém do ataque pentacampeão em 2002, seria Rivaldo. Pouco depois, o meia que levantou a taça no Japão rebateu o jogador do Al-Hilal.

Se for comparar carreiras por título e tal, o Rivaldo tem mais, tem mais importância que ele, agora tecnicamente, separar os dois, quem jogou mais, quem teve mais habilidade, tudo isso, o Neymar, claro, foi um jogador, para mim, um pouco superior sim, mas na história, a importância para o futebol brasileiro, a importância para os títulos brasileiros, o Rivaldo foi mais importante.

Bodão

