Bodão: Clima de Itaquera faz Corinthians tratar todo jogo como importante

Apesar de ainda ser início de temporada com as primeiras rodadas de Campeonato Paulista, o clima de Itaquera ajuda muito no espetáculo e acaba fazendo com que os jogadores do Corinthians tratem todo jogo em sua casa como importante, analisou Bodão na edição deste domingo (19) do Fim de Papo.

O clima de Itaquera ajuda muito no espetáculo. Você tem a torcida presente, os jogadores não conseguem ficar indiferentes num estádio como Itaquera. Não só o Corinthians, como o visitante fica mais animado.

Então os jogos em Itaquera são jogos movimentados. É muito difícil, já vi alguns, é verdade, mas é muito difícil o jogo ruim em Itaquera. Pelo menos tem emoção, tem a torcida gritando o tempo todo, cantando o tempo todo.

Bodão

O Corinthians precisou superar um primeiro tempo ruim e um pênalti perdido para vencer o Velo Clube por 2 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, em jogo foi válido pela segunda rodada do Paulistão.

O comentarista do UOL destacou também que para o torcedor do Corinthians não existe isso de jogo importante ou não e ele vai no estádio para admirar sua própria torcida.

Concordo muito sobre esse negócio de jogo importante. Quem vai no estádio, como eu fui milhares de vezes como torcedor, tem outra sensação. É um momento da vida gostoso, é um momento de prazer, é um momento de extravasar, é um momento de paixão pelo seu time. Não fica fazendo muito conta, não.

Quer ver os ídolos em campo, quer ver a torcida. A torcida do Corinthians torce por ela mesma. Ela vai no estádio para admirar a sua própria torcida. Eu acho que todo jogo que a torcida vai, para o torcedor é importante.

O Campeonato Paulista, acho importante os jogos, porque o time que faz a melhor campanha, se chega numa fase final, tem o mando de campo, que é uma grande vantagem. Então, acho importantíssima a vitória do Corinthians. Já está à frente do Palmeiras.

Foi importantíssimo o jogo, importantíssima a vitória. Uma exibição não lá como a gente via no final do ano passado, mas vimos boas coisas no jogo. Vimos até uma reação do Velo no segundo tempo. Acho que foi um belo jogo.

Bodão

