Bahia empata e segue sem vencer no Campeonato Baiano

Neste domingo, o Bahia empatou com o Jacobina por 1 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O tTricolor, portanto, segue sem vencer no Campeonato Baiano e na temporada. O gol do Bahia foi marcado pelo atacante Tiago, aos 46 do primeiro tempo, e aos 51 do segundo tempo, Hugo marcou para empatar o jogo.

Com o empate, o Tricolor chega aos dois pontos, ocupando assim a oitava posição na tabela do Estadual, ficando apenas uma acima da zona de rebaixamento. O rival é o lanterna do campeonato, com apenas um ponto conquistado.

Vitória x Jacuipense

Também pelo Campeonato Baiano, na tarde deste domingo, o Vitória empatou em casa com o Jacuipense por 1 a 1. A equipe da casa se manteve na primeira colocação da competição, enquanto o visitante assumiu a vice-liderança.

Aos três minutos do segundo tempo, Flavinho abriu o placar para o Jacuipense, e apenas aos 53, o atacante Fabrício marcou o gol de empate da equipe de Salvador.

Bahia e Vitória voltam a campo pela Copa do Nordeste. O Tricolor enfrenta na quinta o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova, e o Rubro-negro enfrenta o CRB em Alagoas, na quarta-feira. Já o Jacuipense e o Jacobina jogam apenas no fim de semana, pelo Estadual, contra Juazeirense e Barcelona-BA, respectivamente.