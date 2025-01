Autor do gol do Flamengo, Wallace Yan lamenta derrota para o Nova Iguaçu

A equipe alternativa do Flamengo amargou outro resultado ruim no Campeonato Carioca. Neste domingo, o Rubro-Negro perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1 no Castelão, em São Luís, pela terceira rodada do Estadual. Autor do gol do Fla, o primeiro dele como profissional, Wallace Yan aposta no trabalho para o time recuperar-se.

"A gente trabalha. Claro que a gente está triste pelo resultado, a torcida está chateada, mas a gente vai trabalhar para acertar os mínimos detalhes que a gente está errando. Feliz pelo gol, primeiro de muitos como profissional. Venho trabalhando por esse momento e espero dar muita alegria para a Nação e deixar o recado de que eles podem esperar muito mais vontade da gente na próxima partida", afirmou.

Contra o Nova Iguaçu, Wallace Yan, de 19 anos, entrou no intervalo no lugar de Thiaguinho. Aos cinco minutos, ele mostrou ter faro de gol, aproveitou sobra na área e empatou o jogo. Contudo, o time da Baixada Fluminense voltou a ficar em vantagem aos 20 minutos, quando Victor Rangel converteu pênalti.

O Flamengo não conseguiu reagir e voltou a perder no Carioca. Após largar com derrota para o Boavista, o time alternativo rubro-negro empatou com o Madureira na segunda rodada.

Neste início de Carioca, o Fla vem jogando com uma equipe alternativa, recheada de garotos e poucos nomes mais experientes (como Pablo e Carlinhos). O grupo principal está em pré-temporada e fez o primeiro teste do ano neste domingo - ficou no zero a zero com o São Paulo, nos Estados Unidos.

Com mais uma derrota no Estadual, o Flamengo continua com um ponto e está na 11ª colocação. Na próxima rodada, o Rubro-Negro enfrenta o Bangu, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Castelão.