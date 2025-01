Augsburg e Union Berlin vencem e ganham fôlego na luta contra o rebaixamento no Alemão

A 18ª rodada do Campeonato Alemão foi finalizada neste domingo com vitórias de Union Berlin e Augsburg, que ganharam fôlego na luta contra o rebaixamento. As equipes superaram, respectivamente, Mainz (2 a 1) e Werder Bremen (2 a 0).

O dia começou com o Union Berlin, que contou com o fator casa para vencer o Mainz por 2 a 1, com gols de Hollerbach e Skov. Amiri, de pênalti, descontou, todos os gols marcados no primeiro tempo.

A vitória do Union Berlin foi bastante significativa, pois o clube não vencia havia dez jogos. O último triunfo havia ocorrido em outubro, quando superou o Holstein Kiel por 2 a 0, fora de casa.

Com o resultado, o Union Berlin ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento e subiu para o 13º lugar, com 20 pontos, contra 28 do Mainz, que ocupa a 6ª posição. Em 16º, o Heidenheim tem 14 pontos.

No Weserstadion, o Augsburg conquistou a segunda vitória consecutiva ao derrotar o Werder Bremen por 2 a 0, com destaque para Estende, autor dos dois gols da partida. Com o resultado, o time visitante subiu para a 12ª posição, com 22 pontos.

Já o Werder Bremen conheceu o seu terceiro tropeço consecutivo e perdeu uma grande chance de se aproximar dos seis primeiros colocados. Na tabela, o time aparece em 9º lugar, com 26 pontos. O líder é o Bayern de Munique, com 45.