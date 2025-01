Artilheiro do Santos, Guilherme analisa empate com a Ponte Preta e comenta bom início de 2025

O Santos empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta, neste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Autor do gol, o artilheiro Guilherme analisou o empate e celebrou o bom início de temporada em 2025.

"Feliz por mais um gol, o mais importante é ajudar a equipe. Jogo difícil, a Ponte Preta imprimiu um volume bem forte. A verdade é que nosso primeiro tempo não foi tão bom, tivemos que correr atrás. Melhoramos no segundo tempo, competimos mais. Acredito que o time ficou mais perto no segundo tempo e é por isso que a gente achou o gol e tivemos outras oportunidades. Mas está bom, um ponto importante que lá na frente vai fazer a diferença para nós", apontou Guilherme após jogo, em entrevista à TNT Sports.

Guilherme marcou todos os três gols do Peixe na atual temporada. Além do tento contra a Ponte, ele também balançou as redes duas vezes na vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol. Principal destaque do Santos em 2024, o atacante disse que esperava começar 2025 com o mesmo bom desempenho da última temporada.

O gol do Amado pra empatar a partida! ???? pic.twitter.com/XCCr1BdMsX ? Santos FC (@SantosFC) January 20, 2025

"Eu acho que da forma que eu esperava (bom início de ano). Não só eu mas todos nós trabalhamos muito. Acabei o ano (2024) muito bem, fico feliz de começar da mesma forma que eu iniciei, mantive a temporada passada e terminei. Feliz por estar ajudando e por mais um gol com essa camisa", disse.

Guilherme empatou o jogo para o Santos no início do segundo tempo. Com o resultado, o Alvinegro Praiano igualou os quatro pontos do Guarani, mas segue na vice-liderança do Grupo B pelo saldo de gols.

O Santos agora centraliza as atenções para o primeiro clássico do ano. Nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), o Alvinegro recebe o Palmeiras, na Vila Viva Sorte, pela terceira rodada do Paulista.