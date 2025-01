Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313, em Las Vegas

Uma das, se não a principal estrela em atividade no Ultimate na atualidade, Alex Pereira teve seu próximo passo definido dentro da maior liga de MMA do mundo. Campeão entre os meio-pesados (93 kg), 'Poatan' medirá forças contra o desafeto e número 1 do ranking da categoria, Magomed Ankalaev. O confronto entre o brasileiro e o russo, anunciado de forma oficial pela própria organização neste sábado (18), servirá como a luta principal do UFC 313, programado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA).

O anúncio do combate foi realizado ao longo da transmissão do UFC 311 e também confirmado através das redes sociais do Ultimate (veja abaixo ou clique aqui). A notícia coloca um ponto final no suspense quanto ao futuro de Poatan, que entrou em ação pela última vez em outubro de 2024, quando enfrentou e derrotou Khalil Rountree Jr para se manter soberano no posto de campeão da categoria até 93 kg.

Rivalidade com Ankalaev

Poatan e Ankalaev construíram uma rivalidade fora dos octógonos mesmo sem terem se enfrentado. Com uma sequência de 13 lutas sem perder, o russo é apontado como o desafiante natural ao título. E, por conta da boa fase, o wrestler esbanja confiança em um confronto direto contra o campeão brasileiro, garantindo, inclusive, que nocautearia Alex.

Insatisfeito com o que considerou um desrespeito por parte de Magomed, o striker paulista chegou a falar em público que faria de tudo para dificultar o caminho do russo até o cinturão. Apesar da rixa existente entre os dois, o combate foi confirmado pela alta cúpula do UFC. Especialista na trocação, Poatan terá contra Ankalaev um teste de fogo, já que o desafiante ao título é um wrestler, tendo seu carro-chefe na luta agarrada.

Subida aos pesos-pesados adiada

Após conquistar o cinturão dos pesos-médios (84 kg) e agora dominar a divisão dos meio-pesados, Poatan alimentou os fãs com a possibilidade de migrar para os pesos-pesados, em busca do que seria um tricampeonato inédito na história do UFC. Mas apesar dos rumores e da vontade do brasileiro, o projeto foi, ao menos por ora, adiado com o anúncio do combate contra Ankalaev. Número 1 do ranking, o russo é visto como o último grande desafio a ser superado por Alex, que já venceu boa parte dos atletas mais condecorados com 93 kg.

Caso tenha o braço novamente erguido contra Ankalaev, Poatan pode ter o caminho livre para tentar o terceiro cinturão na empresa. Na categoria de cima, a tendência, apesar de ainda não oficial, é que Jon Jones, campeão linear, e Tom Aspinall, campeão interino, se enfrentem em meados de 2025. Desta forma, o brasileiro poderia vislumbrar uma disputa contra o vencedor deste hipotético duelo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)