Ultras do Hamburgo espancam torcedores rivais, incluindo idosos e mulheres

Torcedores do Colônia foram atacados covardemente por ultras do Hamburgo antes do jogo entre os times neste sábado (18), pela Bundesliga 2.

O que aconteceu

Um dos vídeos foi registrado por um torcedor e repórter que estava no local no exato momento do ataque (veja mais abaixo).

Aficionados do Colônia faziam o tradicional aquecimento pré-jogo em um pub na cidade de Hamburgo, palco da partida que acontece às 16h30 (de Brasília), no Volksparkstadion.

Mascarados, os ultras não perdoaram nem mesmo mulheres e idosos, que aparecem sendo espancados no vídeo, sem qualquer tipo de defesa.

Ganz große Klasse auf irgendwelche normalos drauf zu gehen Hamburg...#hsvkoe pic.twitter.com/WVpvkhaB5Q -- Scheiss Bild Zeitung (@KoelnCaphunter) January 18, 2025

Os torcedores do Hamburgo iniciaram os ataques do lado de fora do bar e depois deram sequência às agressões na parte de dentro. Segundo o jornal alemão Express, garrafas foram vistas sendo arremessadas e vários móveis do bar foram danificados.

A polícia de Hamburgo chegou ao local e conseguiu controlar a ocorrência, mas só depois de vários torcedores ficarem feridos. Ainda não mais detalhes sobre a situação dos aficionados.

O episódio aconteceu cerca de 5h30 antes do jogo. O Colônia lidera a segunda divisão do Campeonato Alemão com 31 pontos, enquanto o Hamburgo é o quinto, com 28. O jogo é válido pela 18ª rodada da competição.