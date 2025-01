UFC 311: Karol Rosa é superada por Ailin Perez e perde clássico Brasil vs Argentina

Bem ao seu estilo, Ailin Perez provocou Karol Rosa durante a semana da luta do UFC 311. E, no dia do combate, a atleta da Argentina fez jus às palavras e derrotou a adversária, em duelo válido pelo card preliminar do evento sediado em Los Angeles (EUA). No clássico sul-americano, 'Fiona', como é conhecida, controlou as ações do embate e venceu na decisão unânime dos juízes.

Com o triunfo, o quinto consecutivo no octógono mais famoso do mundo, Perez, além de ampliar a boa fase, deve adentrar no top 10 dos pesos-galos (61 kg). Afinal de contas, Karol Rosa atualmente ocupa a nona posição da listagem, enquanto Ailin surge como a 13ª colocada. A brasileira, por sua vez, vê seu bom momento na empresa ser interrompido e, consequentemente, se afasta consideravelmente de uma eventual disputa de título.

A luta

Logo nos segundos iniciais, Ailin grampeou e buscou a queda, bem defendida por Karol. Insistente, a atleta da Argentina repetiu a estratégia e, na segunda investida, conseguiu levar o confronto para o solo. Por cima, Perez conseguiu controlar e avançar para a meia-guarda. Com uma bela pedalada, Rosa afastou a oponente e se reergueu. A brasileira passou a apostar nos chutes baixos para minar a base de Ailin, que respondeu os ataques com um belo soco giratório.

Na retomada para o segundo assalto, Karol acertou um golpe na coxa de Ailin, que acusou ter sido acertada nos 'países baixos', fazendo o duelo ser rapidamente interrompido. Mesmo marchando para frente, a brasileira não conseguia achar a melhor distância, sendo constantemente contragolpeada por Perez. Na tentativa de surpreender, Rosa acertou uma joelhada voadora, mas o ataque abriu brecha para sua rival novamente derrubá-la e se manter por cima até o soar do gongo.

Virtualmente atrás no placar, Karol começou o terceiro e último round se lançando ao ataque, desferindo bons cruzados. Marchando para frente, a brasileira voltou a minar a base de Ailin com chutes baixos. Melhor na parcial por conseguir manter a rival argentina em sua área de especialidade, Rosa, porém, não foi capaz de oferecer grandes perigos de nocaute.

Confira os resultados do UFC 311 até então:

Ailin Perez venceu Karol Rosa por decisão unânime

Muin Gafurov venceu Rinya Nakamura por decisão unânime

Benardo Sopaj venceu Ricky Turcios por decisão unânime

Tagir Ulanbekov venceu Clayton Carpenter por decisão unânime