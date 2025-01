Surfe: Luana Silva bate japonesa e é a 1ª brasileira campeã mundial júnior

Do UOL, em São Paulo

Luana Silva é a primeira mulher brasileira a ganhar o título do Campeonato Mundial Júnior da WSL. Ela venceu a japonesa Kana Nakashio em uma final emocionante, na Praia de Urbiztondo, nas Filipinas.

A brasileira integrou a equipe olímpica brasileira nos Jogos de Paris, em 2024. Neste sábado (18), ela conquistou seu maior título até agora.

É muito bom. Não tenho palavras para descrever. Eu passei por um momento difícil, recentemente perdi uma boa amiga de infância. Acho que ela me enviou aquela última onda, e esta vitória, definitivamente, é para ela. É para ela e toda a família

Luana Silva, a WSL.

As duas competidoras conseguiram notas medianas, com Nakashio mantendo a vantagem durante a maior parte da bateria. Então, com 90 segundos restantes, Luana pegou uma ótima onda e assumiu a liderança, até que a japonesa recuperou a posição.

Pouco antes do sinal final, a brasileira encontrou mais uma boa onda, e fez duas manobras verticais para conseguir a pontuação e vencer a bateria com um total de 12,23, de um máximo possível de 20.