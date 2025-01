Sem Jesus, Arsenal disputa com United a contratação de artilheiro do mundo

O atacante sueco Viktor Gyökeres é a sensação do futebol mundial na temporada e desperta o interesse de gigantes da Europa. É o caso do Manchester United, que larga na frente na disputa pelo jogador, apesar de o Arsenal intensificar as buscas por um camisa 9 após a lesão de Gabriel Jesus.

O que aconteceu

A cúpula do Manchester United está confiante de que vai conseguir fechar a contratação de Gyökeres na janela de verão europeu - em julho.

O clube conta com o trunfo de Ruben Amorim, ex-técnico do Sporting, com quem Gyökeres trabalhou em boa parte de sua temporada mágica.

Os Diabos Vermelhos devem ganhar a concorrência do rival Arsenal, que está no mercado em busca de uma reposição para o brasileiro Gabriel Jesus, após a confirmação da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Jesus passará por cirurgia e não joga mais nesta temporada pelos Gunners. Nomes como Benjamin Sesko, do RB Leipzig, Evan Ferguson, do Brighton, e Randal Kolo Muani, do PSG, estão entre os alvos para o ataque.

Gyokeres foi o artilheiro do futebol mundial em 2024, com 58 gols marcados em 55 partidas e deve ser o grande nome a movimentar a janela de transferências no meio do ano.

O Sporting não deve facilitar a saída de seu principal jogador, respaldado por uma multa na casa dos 118 milhões de euros - cerca de R$735 milhões.

Os clubes mantêm uma boa relação e o United aposta na vontade do jogador de se transferir para um clube de maior expressão na próxima temporada.

As informações são do jornal inglês "Independent".