São Paulo x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do amistoso pela FC Series

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. O duelo, válido pelo torneio amistoso FC Series, está marcado para às 17h (de Brasília).

O confronto será o segundo e último do Tricolor na pré-temporada. Na última quarta-feira, a equipe do técnico Luis Zubeldía empatou em 1 a 1 o amistoso com o Cruzeiro, que aconteceu em Orlando. Luciano marcou o único gol do time paulista no jogo.

Para o duelo contra o Flamengo, Zubeldía não terá à disposição um grupo de dez jogadores. Rafael, Arboleda, Ferraresi, Sabino, Moreira, Bobadilla, Santi, Rodriguinho, Henrique e William retornaram ao Brasil para a partida contra o Botafogo-SP, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece na segunda-feira, em Ribeirão Preto.

O treinador argentino deve priorizar novamente a rotação do elenco, como fez no amistoso contra o Cruzeiro. A tendência é que o Tricolor entre em campo com uma escalação na primeira etapa e outra no segundo tempo.

Do outro lado, o elenco principal do Flamengo fará seu primeiro teste em 2025. O Rubro-Negro se prepara para o confronto desde o último sábado, quando desembarcou nos EUA. O amistoso será o único da equipe na FC Series.

Assim como Zubeldía, o técnico Filipe Luís deve escalar dois times para a partida, sendo um para o primeiro tempo e outro para o segundo.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X FLAMENGO

Local: Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos



Data: 19 de janeiro de 2025 (domingo)



Horário: 17 horas (horário de Brasília)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz (Patryck); Luiz Gustavo (Pablo Maia), Marcos Antônio (Alisson), Lucas, Luciano (Oscar) e Ferreirinha; Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO: Rossi; Wesley; Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Plata.



Técnico: Filipe Luís.