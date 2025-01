São Paulo x Flamengo: confira onde assistir ao amistoso pela FC Series

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. O duelo, válido pelo torneio amistoso FC Series, está marcado para às 17h (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido por Band (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (Pay-Per-View), TNT Sports e Canal GOAT (Youtube), mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

Onde tem São Paulo, tem #TorcidaQueConduz!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/TO8iEvzMzy ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 17, 2025

O confronto será o segundo e último do Tricolor na pré-temporada. Na última quarta-feira, a equipe do técnico Luis Zubeldía empatou em 1 a 1 o amistoso com o Cruzeiro, que aconteceu em Orlando. Luciano marcou o único gol do time paulista no jogo.

Do outro lado, o elenco principal do Flamengo fará seu primeiro teste em 2025. O Rubro-Negro se prepara para o confronto desde o último sábado, quando desembarcou nos EUA. O amistoso será o único da equipe na FC Series.