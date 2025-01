São Paulo faz treino aberto nos EUA em preparação para enfrentar o Flamengo

Após a folga na última quinta-feira, o São Paulo voltou a treinar nesta sexta-feira, em Orlando, na Flórida, nos EUA. Com atividade aberta ao público, a equipe seguiu com a preparação para o amistoso contra o Flamengo, que acontece no domingo, às 17h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

O elenco tricolor trabalhou em dois períodos. Pela manhã, os jogadores tiveram uma conversa com o técnico Luis Zubeldía antes do coletivo. O treinador, inclusive, subiu o tom ao exigir mais atenção e comprometimento de seus atletas pelo desempenho ruim mostrado nos últimos jogos do ano passado e também pelo vacilo no amistoso da última quarta-feira, contra o Cruzeiro, em que o time sofreu um gol logo aos 30 segundos de partida.

Luiz Gustavo se tornou o primeiro desfalque da temporada para o São Paulo. O volante sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo e não ficará à disposição de Zubeldía para as atividades dos próximos dias, tampouco para o duelo com o Flamengo.

No segundo período de treinamento, o elenco do São Paulo trabalhou com a presença da torcida em Orlando. Os jogadores aproveitaram a ocasião para interagir com o público, posar para fotos e distribuir autógrafos.

Nove atletas do elenco, porém, não estiveram presentes no treinamento aberto ao público, já que retornaram ao Brasil para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, segunda-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 20h (de Brasília). Rafael, Arboleda, Sabino, Ferraresi, Moreira, Rodriguinho, Santiago Longo, William Gomes e Henrique.

Com o grupo reduzido, Zubeldía terá menos opções para escalar a equipe contra o Flamengo. Uma provável escalação tem: Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz (Patryck); Luiz Gustavo (Pablo Maia), Marcos Antônio (Alisson), Lucas, Luciano (Oscar) e Ferreirinha; Calleri (André Silva).