São Paulo e Cruzeiro abrem as quartas da Copinha; veja todos os jogos

Estão definidos os jogos das quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os responsáveis por abrir a fase decisiva são São Paulo e Cruzeiro.

Entre os times que estão nas quartas de final, o Corinthians é o dono do maior número de títulos da Copinha. São 11 no total. Logo depois, vem o São Paulo, com 4 e Palmeiras, com 2. O Vasco e Cruzeiro têm uma taça cada. Criciúma, Ferroviária e Grêmio nunca conquistaram.

É possível ter dérbi nas semis caso Palmeiras e Corinthians passem em seus respectivos jogos.

Os jogos

São Paulo x Cruzeiro

Quando: Sábado (18), às 20h30 (de Brasília)

Onde: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú

Como assistir: YouTube/CazéTV

Criciúma x Ferroviária

Quando: Sábado (18), às 21h30 (de Brasília)

Onde: Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros (Fonte Luminosa), Araraquara

Como assistir: SporTV

Corinthians x Vasco

Quando: Domingo (19), às 16h (de Brasília)

Onde: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Como assistir: YouTube/CazéTV

Palmeiras x Grêmio

Quando: Domingo (19), às 21h30 (de Brasília)

Onde: Arena Barueri

Como assistir: SporTV

Palmeiras e São Paulo têm artilheiros da competição

De todos os times nas quartas de final, São Paulo, Palmeiras e Criciúma são os que têm os líderes de artilharia da competição.

Ryan Francisco (São Paulo) - 6 gols

Riquelme (Palmeiras) - 5 gols

Lira (Criciúma) - 5 gols