Dupla brilha, São Paulo vence o Cruzeiro e vai à semifinal da Copinha

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 3 a 1 neste sábado (18), em jogo pelas quartas de final da Copinha. O Tricolor avançou para a semifinal da competição com destaque para Ryan e Ferreira.

Os gols do duelo foram marcados por Ryan, duas vezes, e Ferreira, para o São Paulo, e Kauã Prates, pelo Cruzeiro. O Tricolor abriu o placar no início da primeira etapa, logo no segundo minuto do confronto, e cedeu o empate aos 15. Com 27, saiu novamente na frente. No segundo tempo, com 30 minutos, encerrou o placar.

O confronto foi marcado por partida mágica de Ryan e Ferreira, que moldaram a vitória do São Paulo. O Cruzeiro criou oportunidades de marcar mais vezes no duelo, mas acabou desperdiçando chances muito claras ou parando na efetiva defesa do elenco paulista, tentos que fizeram falta no final do duelo. O Tricolor mostrou muita qualidade, principalmente com as atuações dos autores dos gols, para sair com a classificação no torneio.

Com o placar, o São Paulo seguiu na Copa São Paulo e avançou para a semifinal. O Tricolor espera pela definição do seu adversário, que sairá do duelo entre Criciúma e Ferroviária.