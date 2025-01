Ryan Francisco brilha de novo, São Paulo vence Cruzeiro e vai à semi da Copinha

O São Paulo está na semifinal da Copinha. Neste sábado, o Tricolor venceu o Cruzeiro por 3 a 1 no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, e avançou para a próxima fase da competição. Ryan Francisco foi o grande destaque da partida, com dois gols e uma assistência. Ferreira também balançou as redes e deu um passe para gol. Kauã Prates foi quem anotou o único tento cruzeirense.

O São Paulo agora aguarda o vencedor do confronto entre Ferroviária e Criciúma, que se enfrentam nesta sexta-feira, em Araraquara, para descobrir quem será seu adversário na semifinal da Copinha.

O Tricolor vai em busca de seu quinto título da Copinha, o que o levaria a igualar Fluminense e Internacional como os segundos clubes que mais venceram a competição, atrás apenas do Corinthians, com 11 taças.

O jogo

O São Paulo abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Matheus Alves desceu pela esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou na medida para Ryan Francisco cabecear no cantinho.

O Cruzeiro, porém, não se abateu e tratou de ir para cima do São Paulo. Depois de alguns minutos de pressão, o Cabuloso chegou ao empate aos 15, quando Kauã Prates recebeu um lindo passe de letra de Fernando que quebrou a defesa do São Paulo e, dentro da área, soltou a bomba, sem chances para o goleiro João Pedro.

Pelo lado do São Paulo Ryan Francisco continuou sendo a maior ameaça ao Cruzeiro. Aos 22 minutos, o camisa 9 recebeu cruzamento da direita, o zagueiro que estava o marcando escorregou e ele ficou livre, dentro da pequena área, podendo dominar a bola, mas ela escapou ao bater em sua barriga e saiu pela linha de fundo.

Cinco minutos depois, entretanto, o Tricolor foi mais feliz. Ferreira tabelou com Ryan Francisco na entrada da área e soltou a bomba, no canto, sem qualquer chance para o goleiro do Cruzeiro, recolocando o São Paulo à frente no placar.

Segundo tempo

No segundo tempo Ryan Francisco teve uma oportunidade de ouro para encaminhar a classificação do São Paulo. Aos 25 minutos, o camisa 9 recebeu belo passe em profundidade, driblou o goleiro, mas bateu para fora, levando a torcida à loucura em Jaú.

Aos 30 minutos, entretanto, Ryan Francisco não deixou outra chance passar. Ferreira invadiu a área e tocou para o camisa 9 dominar e chutar forte, encaminhando a vaga do São Paulo na semifinal da Copinha.

Nos minutos finais bastou ao São Paulo apenas administrar a ótima vantagem construída no decorrer do confronto, minando as investidas do Cruzeiro ao se manter bem posicionado no campo defensivo, sem deixar de explorar os espaços deixados pelo adversário devido à obrigação de se expor mais. Classificação para a semifinal da Copinha garantida pelo Tricolor.