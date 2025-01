Rivaldo rebate Neymar sobre vaga na Copa 2002: "não tiraria minha posição"

O pentacampeão Rivaldo respondeu à declaração de Neymar, na qual o jogador do Al-Hilal afirmou que, em seu auge, desbancaria o camisa 10 da seleção na Copa de 2002.

O que aconteceu

Em postagem no Instagram, Rivaldo manifestou respeito por Neymar, mas rebateu a fala do jogador:

"Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição".

declarou Rivaldo, na legenda do post.

A declaração de Neymar foi dada no programa 'De Cara com O Cara', comandado por Romário.

O tetracampeão questiona no lugar de qual jogador Neymar poderia jogar, nas Copas que o Brasil venceu.

Na Copa de 1970, quando o Brasil conquistou o tri, Neymar afirmou que jogaria na vaga de Tostão, chancelado por uma afirmação do próprio tricampeão. No tetra, em 1994, Neymar disse que jogaria na seleção na vaga de Dunga e, em 2002, Ney tirou Rivaldo do time.

Rivaldo, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999, argumentou:

"Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo".

finalizou o pentacampeão.

Veja a publicação de Rivaldo: