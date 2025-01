Próximo adversário no Paulista, Santos não perde para a Ponte Preta desde 2021; relembre

O Santos volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A última derrota do Peixe diante da Macaca aconteceu há quase quatro anos.

A partida aconteceu no dia 16 de abril, pela quinta rodada do Campeonato Paulista de 2021, no Estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta venceu o Santos por 3 a 0, com dois gols de João Vera e um de Moisés. As equipes não se enfrentaram em 2022 e 2023.

No ano passado, foram três confrontos, com duas vitórias do Santos e um empate. No Paulistão, no dia 25 de janeiro, pela segunda rodada, o Peixe venceu por 3 a 1, na Vila Belmiro, com gols de Giuliano (duas vezes) e Julio Furch. Enquanto Elvis descontou.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro duelo aconteceu pela quinta rodada, no Estádio Moisés Lucarelli, com vitória do Santos por 2 a 1. Giuliano e Gil marcaram para o Alvinegro praiano e Sérgio Raphael diminuiu.

O último jogo entre as duas equipes foi realizado no dia 30 de agosto, pela 24ª rodada, na Vila Belmiro. O Santos saiu na frente com Giuliano e João Basso, mas a Ponte Preta empatou com Jeh e Dodô, nos acréscimos.

Em 2025, os dois times estrearam com vitória no Campeonato Paulista. O Santos bateu o Mirassol por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. A Ponte Preta superou o Novorizontino, nesta quarta-feira, por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.