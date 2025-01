Ponte Preta x Santos: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O Santos visita a Ponte Preta, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A bola vai rolar a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão pela TNT e na MAX.

Pontuação

Ponte Preta: três pontos em um jogo, começou a rodada na 3ª posição do grupo D.

Santos: três pontos em um jogo, começou a rodada na 2ª posição do grupo B.

Prováveis escalações

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Wendel e Guilherme



Técnico: Pedro Caixinha

PONTE PRETA: Diogo Silva; Saimon, Emerson Santos e Danilo Barcelos; Maguinho, Lucas Cândido, Índio, Serginho e Artur; Jean Dias e Pedro Vilhena



Técnico: Alberto Valentim

Arbitragem

Vinicius Gonçalves é o árbitro da partida, com Marcelo Carvalho Van Gasse e Mauro André de Freitas como assistentes. Luiz Flávio de Oliveira fica no comando do VAR.