Palmeiras mantém rodízio e busca vitória em Bauru enquanto tenta se livrar de Rony

Enquanto tenta se livrar de Rony, que mais uma vez não foi relacionado para o segundo compromisso do time no Paulistão, o Palmeiras encara o Noroeste neste sábado. A bola rola às 18h30 no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, onde o time alviverde busca sua segunda vitória no Paulistão depois de estrear com triunfo por 2 a 0 sobre a Portuguesa.

Um time mesclado, com titulares e reservas, entre experientes e jovens, foi escalado na estreia. Nomes importantes como Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Raphael Veiga sequer foram relacionados. Desta vez, eles devem estrear, enquanto a tendência é de que os que jogaram a primeira partida sejam preservados.

Trata-se de uma estratégia de Abel Ferreira, que dividiu o elenco para não desgastar os atletas no começo da temporada, que promete ser extenuante, com a adição neste ano da disputa do Super Mundial de Clubes. É uma oportunidade para jogadores que poucas chances tiveram no ano passado, como Rômulo, mostrarem serviço.

"Todo jogador pensa em aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível e eu, também. Estou aproveitando cada momento, fazendo o meu melhor em cada segundo e ajudando a equipe da melhor maneira", afirmou o meio-campista.

Ainda que tenha sido por anos um dos preferidos de Abel, Rony, por outro lado, não está mais nos planos do clube, que tenta se livrar dele. O Palmeiras se acertou com o Fluminense para vender o camisa 10, mas ele não aceitou o salário oferecido e faz jogo duro pra sair. Os altos vencimentos do atacante - R$ 1 milhão mensalmente - dificultam o negócio. O Santos é outro interessado no atleta.

Palmeiras e Noroeste voltam a se enfrentar após quase 14 anos. O último jogo ocorreu em março de 2011, pelo Campeonato Paulista, e o time alviverde ganhou por 2 a 1, de virada, com gols de Valdivia (de falta) e Vinícius.

Foi naquele ano a última participação da equipe de Bauru na primeira divisão do Estado. Nesse período, O Norusca, como é carinhosamente apelidado, esteve no fundo do poço e chegou a disputar a última divisão paulista.

Ambos lideram suas chaves porque ganharam na estreia. O Palmeiras é o líder do Grupo D e o Noroeste, do C. A equipe de Bauru conquistou triunfo por 2 a 0 sobre o Velo Clube fora de casa.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE X PALMEIRAS

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho, Rodolfo, Maycon, Luizão e Maykon; Dudu Miraíma, Denner e Thiago Lopes; Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Facundo Torres, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.